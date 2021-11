Unsere Videodokumentation

Der Tod für das Vaterland und die Unabhängigkeit ist eine Geburt, während ein Leben ohne Unabhängigkeit ein Tod ist. Sagte Akl

Eine Beobachtung, die viele Libanesen durch die Zeitgeschichte nur akzeptieren können. Die Unabhängigkeit des Libanon war ein langer Weg, geprägt von vielen Opfern, dem Tod vieler Märtyrer und einem unerbittlichen Kampf vom 19. Jahrhundert bis heute. Obwohl es am 22. November zum Gedenken an die Ereignisse von 1943 gefeiert wird, muss sich das Land der Zedern auch an diese kritischen Daten erinnern, die das Aufkommen des Libanon innerhalb seiner derzeitigen geografischen Grenzen ermöglichten.

Am Ursprung, die Erschaffung des Moutassarifat des Berges Libanon

Mai 1860:Angriff der Drusen auf Deir el Qamar. Die Probleme breiteten sich auf Jezzine, Hasbaya, Saida aus. Zahlé wird belagert.

Juni-Juli 1860:Die Massaker gehen weiter.

6. Juli 1860: Osmanische Intervention, Versöhnung zwischen Christen, Sunniten und Drusen.

16. August 1860: Intervention der französischen Armee im Libanon gemäß dem sogenannten Kapitulationsvertrag, der ihr das Recht einräumt, christliche Minderheiten im Osmanischen Reich zu schützen.

9. Juni 1861: Gründung des Moutassarifate des Berges Libanon zur Schaffung eines ersten Gemeindesystems im Libanon. Die Verwaltung wird einem Gouverneur oder Christian Moutassarrif anvertraut, der von der Hohen Pforte für 3 dann 5 Jahre ernannt wird und nicht vom Berg Libanon kommt. Er wird von einem repräsentativen Rat von 12 Mitgliedern, 7 Christen und 5 Muslimen, unterstützt. Wird genannt:

Daoud Bacha, armenischer Abstammung (9. Juni 1861 bis 9. Mai 1868),

Franco Bacha aus Aleppo (27. Juli 1868 bis 26. Februar 1873)

Rustom Bacha, italienischer Herkunft, Â (Juli 1973 bis Mai 1883)

Massa Bacha albanischer Herkunft, (8. Mai 1883 bis 29. Juni 1892)

Naoum Bacha, aus Aleppo stammend, (15. August 1892 bis August 1902)

Mouzaffar Bacha, polnischer und französischer Herkunft, (27. September 1902 bis 29. Juni 1907)

Youssef Franco Bacha, alépinischer Herkunft, (8. Juli 1907 bis 2. Juli 1912)

Yohannès Bacha Kouyoumdjian, armenischer Abstammung, (20. Dezember 1912 zum Zeitpunkt seines Rücktritts, 5. August 1915)

Nach Yohannès Bacha Kouyoumdjian werden die osmanischen Behörden, die sich damals neben den Reichen Mitteleuropas im Krieg befinden, die Gouverneure direkt ernennen und den Repräsentantenrat auflösen. Diese Zeit wird geprägt sein von einer Zeit des Terrors, Ruhr- und Typhus-Epidemien und Hungersnöten, die einerseits durch eine Blockade der Küsten durch die Alliierten und andererseits durch osmanische Requisitionen verursacht werden. Ein Drittel der Bevölkerung des Libanon, hauptsächlich Christen, starb, während in der Hauptstadt Beirut mehrere libanesische Nationalisten am 21. August 1915 und dann am 6. Mai 1916 von den Osmanen gehängt wurden, während Gouverneur Djemal Pascha an der Macht war.

Der Libanon wechselt zur französischen Zeit und wird zum Großlibanon

Der Staat Großlibanon wurde am 1. September 1920 von General Henri Joseph Eugène Gouraud, der die obligatorische französische Autorität über Syrien vertrat, von den Stufen der Residenz des Pins in Beirut in Anwesenheit des Patriarchen Maronite Elias . ausgerufen Hoayek zu seiner Rechten und der Mufti zu seiner Linken.

Ab 1918 besetzten alliierte und hauptsächlich britische Truppen den Berg Libanon. Zu den ersten Schritten von General Allenby gehörte die Wiedereinsetzung des Repräsentantenrates im Oktober 1918. Die Übergangszeit wird von Hochkommissar François Georges Picot geleitet. Die englischen Truppen werden sich im Oktober 1919 schließlich zurückziehen und den französischen Truppen weichen. Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Vertrag von Versailles bestätigt das französische Mandat des Libanon. Diese Zeit wird beunruhigt sein, dann einerseits arabische nationalistische Demonstrationen, die die Angliederung des Libanon an das Königreich Syrien von König Faysal Ibn Hussein und andererseits die Errichtung eines unabhängigen, von Frankreich geschützten Libanon fordern. Die Konferenz von Sanremo erteilt Frankreich am 25. April 1920 endgültig das Mandat über das Land der Zedern und wird am 24. Juli 1922 vom Völkerbund ratifiziert.

Der Großlibanon wird am 1. September 1920 ausgerufen.

Eine libanesische Delegation empfängt General Weygand am 22. November 1920

Drei Militärhochkommissare werden seine Nachfolge antreten

General Henri Gouraud (1919 bis 1922), der das französische Mandat in Syrien verhängte und am 1. September 1920 den Großlibanon ausrief.

Während ihrer Mission werden die wichtigsten Organe des heutigen Libanonstaates und insbesondere am 24. Januar 1924 das libanesisch-syrische Pfund geboren.

Nach dem Scheitern der Militärverwaltung des Gebiets wird auf Initiative von Henri de Jouvenel eine Zivilverwaltung mit dem Ziel eingerichtet, die Einführung der libanesischen Verfassung, die am 23. Mai 1926 offiziell gemacht wird. Wie diese weitgehend von der Verfassung der Dritten Französischen Republik inspiriert, wird sie die Exekutivbefugnisse des Präsidenten der Republik einschränken. Es wird erst 4 Jahre später, am 22. Mai 1930, verkündet und wird die Ursache für große Instabilität auf Regierungsebene sein.

1926, ein entscheidendes Jahr mit der Einführung der libanesischen Verfassung und den ersten öffentlichen Verwaltungen.

26. Mai 1926: Wahl von Charles Debbas zum Präsidenten der Republik.

29. Mai 1926: Auguste Bacha Habib bildet die erste libanesische Regierung. ichSie wird 7 Mitglieder haben, also 2 Maroniten, 1 Sunniten, 1 Schiiten, 1 Drusen, 1 Griechisch-Orthodoxen und 1 Griechisch-Katholischen. Ebenfalls am 29. Mai wird der libanesische Senat unter dem Vorsitz von Mohammed el Jisr eingesetzt.

Oktober 1926: Die libanesische Nationalhymne wird angenommen.

1927-1933: Beginn der Instabilität

Henri Ponsot tritt am 26. August 1926 die Nachfolge von Henri de Jouvenel an. Seine Ankunft wird von politischer Instabilität mit der Aufeinanderfolge von 6 Regierungen von 1927 bis 1933 geprägt sein. Er wird der Ursprung der Abschaffung des Senats im Jahr 1927 sein.

5. Mai 1927: Erste Regierung von Béchara Khoury

5. Januar 1928: Zweite Regierung von Béchara Khoury

19. August 1928: Die Regierung von Habib es Saad wird eingesetzt.

23. März 1929: Wiederwahl von Charles Debbas für weitere 3 Jahre

8. Mai 1929: Verfassungsänderung, die das Mandat des Präsidenten auf 6 Jahre verlängert.

10. Mai 1929: 3. Regierung von Béchara Khoury

12. Oktober 1929: Erste Regierung von Emile Eddé

3. Februar 1930: Gesetzesdekret zur Festlegung der Verwaltungsgliederung in 5 Mohafazat (Beirut, Libanonberg, Békaa, Sus-Libanon und Nordlibanon) und 18 Untergliederungen in Caza.

25. März 1930: Auguste Adib Pasha wird Premierminister

Henri Ponsot setzt die libanesische Verfassung außer Kraft, während ein Muslim, Mohammed el Jisr, unterstützt von christlichen Abgeordneten, zur Präsidentschaft der Republik kommen könnte. Er investiert Charles Debbas volle Befugnisse.

Die libanesische Verfassung wird am 2. Januar 1934 zunächst teilweise, dann am 24. Januar 1937 vollständig wiederhergestellt und am 21. September 1939 aufgrund des Zweiten Weltkriegs wieder außer Kraft gesetzt. In der Zwischenzeit finden am 20. Januar 1934 Parlamentswahlen statt und Emile Eddé wird am 20. Januar 1936 zum Präsidenten der Libanesischen Republik gewählt.

Am 13. November wird der französisch-libanesische Vertrag unterzeichnet, der den Beitritt zur Unabhängigkeit innerhalb von 3 Jahren vorsieht. Letztere werden von sunnitischen Persönlichkeiten auf dem sogenannten Sahel-Kongress angeprangert, die die Angliederung des Libanon an Syrien fordern. Der Vertragstext sieht eine außen- und verteidigungspolitische Koordinierung der beiden Länder bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor. Frankreich verpflichtet sich, den Libanon und das Land der Zedern zu schützen, um die Anwesenheit französischer Truppen ohne zeitliche oder zahlenmäßige Begrenzung und für die nächsten 25 Jahre zu akzeptieren.

In Beirut und Tripolis kam es zu interkommunalen Unruhen, die zur Geburt der Embryonen libanesischer Milizen aus dem Bürgerkrieg von 1975 führten. Am Ende wird es weder auf libanesischer noch auf französischer Seite ratifiziert.

Diese Bewegungen werden von der Regierung von Kheireddine Ahdab, dem muslimischen Premierminister des Libanon, mit Beschluss vom 18. November 1937 des Innenministers Habib Abi Chahla aufgelöst.

Das libanesische Pfund wird am 29. Mai 1937 geschaffen.

Der Libanon in den Wirren des Zweiten Weltkriegs marschiert in Richtung Unabhängigkeit

Nach der Invasion Polens durch Nazi-Deutschland am 1. September 1939 kündigte Gabriel Puaux, der französische Gouverneur, am 21. September 1939 die Aufhebung der Verfassung an, während der Libanon von Emile Eddé geleitet wurde. Letzterer bleibt Staatsoberhaupt und wird von Außenminister Abdallah Bayhum begleitet, um ihm zu helfen.

Während Marschall Pétain am 22. Juni 1940 den Waffenstillstand unterzeichnete, verkündete General Mittelhauser, der dennoch für die Fortsetzung des Kampfes gegen das Hitler-Regime war, am 28. Juni das Ende der Feindseligkeiten in der Levante. Henri Ferdinand Dentz, der vom Vichy-Regime ernannt wurde, tritt die Nachfolge von Gabriel Puaux an.

Bereits durch den Ersten Weltkrieg auf die Probe gestellt, befürchtet die libanesische Bevölkerung eine neue Hungersnot, während die Preise für die wichtigsten Rohstoffe in die Höhe schnellen und die Lebensmittelvorräte schwinden. Die Probleme betrafen dann Beirut und die wichtigsten Städte des Landes.

Ferdinand Dentz wird dann Emile Eddé zum Rücktritt drängen und durch Alfred Naccache ersetzt werden

9. April 1941: Alfred Naccache wird Staatsoberhaupt, um den am 4. April zurückgetretenen Präsidenten der Republik Emile Eddé zu ersetzen.

8. Juni 1941: Truppen des freien Frankreichs, unterstützt von britischen Truppen, übernehmen die Kontrolle über den Libanon als Reaktion auf die deutsche Nutzung der militärischen Infrastruktur in Syrien und im Libanon gegen die im Irak stationierten Briten. General Catroux schaffte das Mandat ab und proklamierte die Unabhängigkeit des Libanon, bevor er am 26. Juni zum Generaldelegierten des Freien Frankreichs in Levat ernannt wurde.

12. Juli 1941: General Ferdinand Dentz akzeptiert den Waffenstillstand und wird 2 Tage nach dem Waffenstillstand unterzeichnen.

26. November 1941: Alfred Naccache, ehemaliger Staatschef, wird zum Präsidenten der Republik ernannt.

1941

Die Kämpfe zwischen den von englischen Truppen unterstützten Forces de la France Libre gegen Männer, die dem Vichy-Regime treu blieben, wie von der Vichy-Propaganda dargestellt.

Am 25. Dezember fordert Patriarch Arida vor den Delegationen aller libanesischen Gemeinschaften die völlige Unabhängigkeit des Libanon. General Catroux lehnt ab, da er diese Unabhängigkeit für verfrüht hält, solange der Zweite Weltkrieg andauert. Im August 1942 prangerte General de Gaulle, der dann in den Libanon reiste, ausländische Einmischung an und hielt es für unmöglich, Parlamentswahlen abzuhalten, solange der Konflikt andauerte.

Am 24. Januar 1943 stellte General Catroux die libanesische Verfassung wieder her, ernannte Ayoub Tabet zum neuen Präsidenten der Republik und beschloss, in den nächsten 3 Monaten Parlamentswahlen zu organisieren. Er wird dann durch Jean Helleu ersetzt. Letzterer wird Ayoub Tabet entlassen, um ihn durch Petro Trad zu ersetzen.

Béchara Khoury, Erster Präsident des Libanon

Anschließend wird ein neues Parlament gewählt, das am 21. September 1943 Béchara Khoury zur Präsidentin der Libanesischen Republik wählt. Dieselbe Kammer wird die Artikel der Verfassungen bezüglich des französischen Mandats am 8. November annullieren. Gouverneur Helleu reagierte mit der Verhaftung libanesischer Führer, darunter die Präsidentin der Republik Béchara Khoury und Premierminister Riad el Solh sowie Mitglieder der Regierung. Sie werden in die Zitadelle von Rachaya gebracht.

Ebenfalls am 11. November 7 Parlamentarier (Maroun Kanaan, Stellvertreter für Südlibanon; Henri Pharaon, Stellvertreter für Béqaa; Saadi Mounia, Stellvertreter für Nordlibanon; Mohamad al-Fadl, Stellvertreter für Südlibanon; Saeb Salam, Stellvertreter für Beirut; Rachid Beydoun , Abgeordneter des Südlibanon; Sabri Hamadé, Präsident der Kammer und Khalil Takieddine, Generalsekretär des Parlaments) ziehen trotz Blockade der Ordensstreitkräfte ins Parlament ein und nehmen die libanesische Flagge an.

Der Präsident der Republik und seine Regierung werden nach einem britischen Ultimatum zu ihren Gunsten erst am 22. November freigelassen. An diesem Tag wird fortan die Unabhängigkeit des Libanon gefeiert.

Nach dieser Krise wird General Beynet, der den enteigneten Jean Helleu ersetzt, die meisten seiner Zuschreibungen an die libanesische Regierung zurückgeben. Am 20. Dezember 1943 werden die Verwaltungen und Dienste von gemeinsamem Interesse übergeben. Die Präsidentin der Republik Béchara Khoury, die darauf bedacht ist, das französische Mandat zu beenden, wird die Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung gründen und das Land der Zedern im Oktober 1944 als Gründungsmitglied in die Arabische Liga aufnehmen.

Der Marsch der Frauen während der Unabhängigkeit des Libanon, 12. November 1943

Am 1. August 1945 wird die libanesische Armee unter dem Kommando von General Fouad Chéhab geschaffen, die die Traditionen der Truppen aus der Levante aufgreift.

Der französisch-britische Vertrag vom 13. Dezember 1945 beschließt den Abzug französischer und britischer Truppen aus dem Libanon. Die letzten Truppen verließen Beirut am 7. April 1946. So endete mit mehreren dramatischen Ereignissen das Mandat und die französische Präsenz im Libanon und die Unabhängigkeit des Libanon begann.

Lesen Sie auch