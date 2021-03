Après certaines craintes de voir des pénuries longues d’électricité s’installer durablement, la situation serait en voie d’amélioration avec le déchargement de fioul après que les autorités libanaises aient finalement pu régler les lignes de crédit nécessaires à l’achat du précieux carburant.

Pour rappel, le ministre sortant de l’énergie et des ressources hydrauliques, Raymond Ghajar, avait mis en garde contre l’effondrement de la production d’électricité fin-mars en raison des retards pris par la Banque du Liban pour la mise en place de ces lignes de crédit alors que 2 tankers se trouvaient au large des côtes libanaises dans l’attente du versement des sommes nécessaires.

Le Liban fait en effet face à une importante crise économique induite par l’effondrement de son système financier et l’épuisement prochain des réserves monétaires disponibles qui finançaient jusqu’à présent l’achat des produits de première nécessité, carburant mais également médicaments et farine. Par ailleurs, l’absence d’un gouvernement fonctionnel amène à des retards administratifs importants. L’achat de carburant s’effectue ainsi sur la base du budget 2020, faute de l’approbation d’un budget 2021 et en l’absence de la réunion du gouvernement sortant Hassan Diab. Si le ministre de l’énergie avait ainsi demandé une rallonge de 992 millions de dollars sur base du taux de change de 1507 LL/USD, cette demande a ainsi du être entérinée successivement par le Président de la République, le Général Michel Aoun, le Premier Ministre sortant Hassan Diab et le Président de la Chambre Nabih Berri.

Par ailleurs, les autorités libanaises auraient négocié un accord avec leurs homologues irakiennes pour obtenir du fioul à destination des centrales électriques sur base du taux officiel de 1507 LL/USD et non sur base de la parité réelle de la livre libanaise face au dollar. Cependant, les experts de ce secteur jugent que ce fioul risque de ne pas être adapté au cahier des charges pour le fonctionnement des centrales électriques libanaises voire même de les endommager.