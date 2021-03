Nouveau dérapage de la parité de la livre libanaise au marché noir, avec un plus bas historique. Le taux de change entre livre libanaise et dollar est ainsi de 9 850 LL/USD à l’achat et de 9 900 LL/USD à la vente sur fond de l’expiration du délai accordé par la Banque du Liban à la hausse des fonds propres des établissements bancaires.

Certains experts de ce secteurs indiquent craindre que certains établissements majeurs de la place locale n’aient pas réussi à respecter les engagements de la circulaire 154 notamment par l’utilisation de mesures comptables artificielles. Ils notent également que même en réussite de la hausse des fonds propres des établissements bancaires, de nombreuses interrogations demeurent quant à la viabilité des banques en raison de la différence entre “dollar comptable” qui serait valorisé à seulement 15% à 30% de la valeur du dollar réel. Cette différence est encore accentuée par la détérioration de la monnaie locale face au dollar.