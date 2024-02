Dans le contexte des tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël, un diplomate occidental, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a partagé son analyse avec des interlocuteurs, suggérant qu’un conflit majeur entre les deux parties est improbable malgré l’escalade récente. Selon ses déclarations rapportées par le journal al-Liwaa mercredi, la rhétorique d’Israël vis-à-vis de cette situation serait principalement destinée à la consommation publique et ferait partie intégrante de la guerre psychologique actuelle. Le diplomate souligne que la capacité d’Israël à mener deux guerres d’envergure simultanément, à Gaza et au Liban, est limitée, d’autant plus que les intentions d’Israël dans ce domaine sont sujettes à questionnement. Il a également fait état de la pression exercée par des dizaines de milliers de résidents du nord d’Israël désirant rentrer chez eux, représentant un fardeau économique pour le gouvernement.

L’interlocuteur a mis en avant la capacité du Hezbollah à infliger des coups douloureux à Israël, notamment en raison des failles récurrentes du système de défense anti-missiles Dôme de Fer israélien. Il a également noté que les capacités d’armement et de personnel du Hezbollah ont considérablement augmenté par rapport à leur état en 2006. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant ne souhaiteraient pas ouvrir un front nord, bien qu’ils restent ouverts à des frappes profondes opportunistes pour envoyer des messages de dissuasion au Hezbollah.

Le diplomate a aussi rassuré que les hostilités sur le front libanais cesseraient une fois le conflit à Gaza terminé, grâce à la pression exercée par les États-Unis.

Depuis le 8 octobre, lendemain du début de la guerre entre Israël et le Hamas, les échanges transfrontaliers ont intensifié les craintes d’une guerre totale à la frontière nord d’Israël avec le Liban. Ces affrontements ont entraîné la mort d’au moins 284 personnes du côté libanais, majoritairement des combattants du Hezbollah, mais aussi 44 civils. Au moins 24 combattants de groupes palestiniens, dont 10 membres du Hamas, figurent également parmi les victimes.

Du côté israélien, l’armée a rapporté la mort de 10 soldats et de six civils. Les combats ont par ailleurs déplacé des dizaines de milliers de résidents des deux côtés de la frontière, et Israël a à plusieurs reprises averti qu’il pourrait recourir à une force plus importante contre le Hezbollah pour garantir le retour de ses résidents.