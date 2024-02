Le Premier ministre Najib Mikati a présidé cet après-midi une réunion du Conseil des Ministres à Al-Saraya, en présence de plusieurs ministres dont le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Abbas Al-Halabi, le ministre des Médias, Ziad Al-Makari, le ministre de l’État pour le Développement administratif, Najla Riyashi, le ministre de l’Industrie, George Bushkian, le ministre de l’Économie et du Commerce, Amin Salam, le ministre des Communications, Johnny Al-Qurum, le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Bassam Mawlawi, le ministre des Finances, Youssef Khalil, le ministre de l’Environnement, Nasser Yassin, le ministre du Tourisme, Walid Nassar, le ministre de la Culture, Mohammed Wissam Murtada, et le ministre de la Santé, Firas Al-Abyad.

Le directeur général de la présidence de la République, le Dr Antoine Choucair, et le secrétaire général du Conseil des ministres, le juge Mahmoud Makia, étaient également présents.

Le ministre de l’Information, Ziad Al-Makari, a rapporté que la session avait débuté par une intervention du Président évoquant les conséquences de l’agression israélienne continue dans le sud du Liban et d’autres régions, soulignant l’importance de travailler à mettre fin à cette agression. Le Président a insisté sur la nécessité de répondre aux initiatives internationales jugées sincères et de condamner fermement les attaques israéliennes. Il a également appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu’il cesse ses attaques et violations de la souveraineté libanaise.

Al-Makari a ajouté que le Liban mettait en avant son rôle et ses valeurs dans toutes les réunions arabes et internationales, appréciant notamment les efforts français et américains pour protéger le pays. Il a renouvelé l’appel à l’application de la résolution 1701 de l’ONU et à la fin des violations israéliennes.

La nécessité d’élire un président de la République a été soulignée, tout comme l’importance de répondre aux besoins vitaux des employés du secteur public de manière responsable, loin de toute démarche populiste.

Le Conseil des ministres a examiné divers sujets, dont la préparation par le Conseil pour le développement et la reconstruction d’une étude de faisabilité pour la construction d’un tunnel reliant Beyrouth à la Bekaa. Concernant les banques, la discussion a été reportée pour une étude plus approfondie.

Des augmentations ont été approuvées pour les militaires en service actif, les retraités, tant militaires que civils, ainsi que pour les administrateurs et les employés de l’administration, avec effet au 1er décembre 2023.

Le ministre de l’Industrie, George Bushkian, a confirmé l’engagement du gouvernement à augmenter les salaires des employés du secteur public et a évoqué le projet stratégique du tunnel Dhar Al-Baydar, visant à relier Beyrouth et la Bekaa aux pays arabes.