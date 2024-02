Un appel urgent a été lancé mercredi pour que les Nations Unies enquêtent sur les violences exercées par Israël contre les journalistes dans le sud du Liban, un conflit ayant entraîné la mort de trois reporters l’année précédente. Cette demande pressante a été formulée dans une lettre adressée à Volker Turk, le haut responsable des droits de l’homme à l’ONU, soulignant l’alarme face à ce qui semble être une stratégie israélienne de ciblage délibéré des professionnels des médias.

Le contexte de cet appel se fonde sur des incidents tragiques, notamment les événements du 13 octobre, où une frappe a coûté la vie à Issam Abdallah de Reuters et blessé gravement six autres personnes, y compris deux membres de l’équipe de l’AFP, Christina Assi et Dylan Collins.

La situation s’est aggravée le 21 novembre, avec la perte de Farah Omar et Rabih Maamari, journalistes de la chaîne Al-Mayadeen, dans des circonstances similaires, confirmant la répétition des attaques contre les professionnels de l’information.

Face à ces actes, la communauté internationale, via la lettre envoyée à Turk, demande une enquête approfondie visant à établir clairement les faits et les responsabilités, avec l’espoir d’une publication des résultats pour assurer une responsabilisation adéquate des auteurs. Parmi les demandeurs, on retrouve des organismes de défense de la liberté de presse tels que le Comité pour la Protection des Journalistes, des groupes de droits humains, des législateurs libanais et de grands médias, dont Al-Jazeera et l’AFP.

La réaction d’Israël aux accusations n’a pas tardé, l’armée déclarant que les frappes d’octobre se sont déroulées dans une “zone de combat active” et faisant l’objet d’un examen. La même réponse a été fournie suite à la frappe de novembre, avec une reconnaissance des “hostilités actives” dans la zone et la promesse d’un examen en cours, alors que plusieurs ONG dont Human Rights Watch estiment les tirs contre les journalistes comme étant délibérés et les qualifient de crime de guerre.