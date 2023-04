L’Université américaine de Beyrouth (AUB) a annoncé, par un communiqué, l’ouverture d’un campus universitaire à Paphos, Chypre. Celui-ci sera désigné comme étant “AUB – Mediterraneo”.

L’ouverture de ce campus avait été annoncé dans le cadre de son plan stratégique “Vital 2030”

Le président de l’AUB, Dr Fadlo Khoury, a indiqué que cette inauguration intervient suite à un accord signé entre l’université et la municipalité de Paphos. Ce nouveau campus devrait être opéré en coopération étroite avec son homologue libanais. “Grâce au jumelage vital entre les campus de Beyrouth et de Paphos, des programmes spéciaux seront activés avec des échange d’étudiants, en envoyant des professeurs et des membres du corps professoral et en préparant des des projets de recherche, en plus de développer des opportunités éducatives intégrées en enrichissant les options des programmes universitaires et des majeures, que ce soit par la formation à distance (en ligne) ou par la formation hybride”.

Des cours menant à des diplômes en sciences politiques, philosophie et économie, psychologie, informatique, génie industriel et administration des affaires – gestion, seront offert tandis que les programmes de maîtrise se spécialiseront en gestion de l’ingénierie. et l’analyse commerciale.