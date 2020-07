La parité de la Livre Libanaise s’est légèrement appréciée ce jeudi au marché noir face au dollar.

Le taux de change à l’achat est redescendu sous les 8 000 LL/USD, à 7 800 LL/USD. Le taux de change à la vente reste au-delà du seuil des 8000 LL/USD à 8100 LL/USD.

Cette information intervient alors que la Banque du Liban a annoncé la mise en place d’un comité en charge de restructurer les banques libanaises – même majeures ayant échoué à augmenter leurs capitaux à hauteur de 20% de leurs actifs fin juin.

La création de ce comité était largement attendu. Il sera composé de 6 membres et aura aussi pour objectif de proposer les amendements nécessaires aux régulations régissant les établissements bancaires et cela fin de conserver ce secteur.

Parmi les membres de ce comité, le second vice gouverneur de la Banque du Liban Bachir Yakzan, le directeur du département légal de la BDL, Pierre Kanaan, la directrice du bureau de conformité de la BDL, Caren Chartouni, un représentant de la commission de contrôle des banques Marwan Mikhael et de 2 de ses collègues et des représentants de l’Association des Banques du Liban, à savoir Walid Raphael, Roger Dagher et Alain Rana.