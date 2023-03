L’Electricité du Liban a indiqué que la campagne de lutte contre les branchements illégaux sur son réseau a débuté, en coordination avec les forces de sécurité intérieure. 216 branchements illégaux sur les 800 déjà dénombrés seront éliminés sur l’ensemble du territoire, “sur la base de la résolution du Conseil des ministres n° 3 du 18/01/2023 et des décisions du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du plan national d’urgence pour le secteur de l’électricité .”

Selon le communiqué, “dans ce contexte, l’équipe de travail sur la suppression des infractions à la société Electricité du Liban a tenu des réunions préliminaires avec les officiers concernés de l’armée libanaise et de la direction générale des forces de sécurité intérieure concernant la poursuite de la campagne de suppression des infractions. sur le réseau électrique, dont la plus récente est la réunion qui a eu lieu le mardi 28/2/2023 à l’ Electricité du Liban et en présence de la société prestataire de services, où il a été convenu de lancer les travaux de la campagne pour supprimer les empiètements sur le réseau électrique le lundi 03/06/2023, à neuf heures du matin, selon le plan fixé à cet effet.

Alors que nous remercions les forces de sécurité pour leur coopération, les employés des sociétés prestataires de services, et les employés et les travailleurs de la Société d’électricité du Liban pour l’effort qu’ils déploient dans ces conditions de vie difficiles que le pays est traversant, nous demandons aux honorables citoyens de coopérer avec la corporation pour faire de ce plan un succès, qui est conforme aux exigences des pays. comme redistribuer l’électricité de manière équitable et perceptible à toutes les régions libanaises”.

Cette campagne pourrait amener à l’augmentation du nombre d’heures disponibles de l’EDL, note le aussi le communiqué.