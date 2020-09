Le Président de la République, le Général Michel Aoun, et le Premier Ministre sortant Hassan Diab ont signé un décret permettant le report des élections législatives partielles après le 1er janvier, citant les circonstances actuelles, notamment l’épidémie du coronavirus COVID-19 qui touche le Pays des Cèdres.

Ces élections devraient se tenir suite à la démission d’un certain nombre de députés quelques jours après l’explosion du Port de Beyrouth, le 4 août dernier. Ils entendaient ainsi protester contre l’attitude des autorités actuelles et la corruption qui ravage les administrations publiques dont le port de Beyrouth fait parti.

