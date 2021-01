Moins d'une minute de lecture

Le président du syndicat des propriétaires des stations d’essence au Liban, Sami Brax, annonce dans un communiqué que l’essence et le mazout sont disponibles dans les stations d’essence et les installations pétrolières à Tripoli et à Zahrani.

Il assure que le marché local sera fourni par ces deux matières lors de la période du bouclage du pays et appelle les forces de sécurité à faciliter l’arrivée des propriétaires des stations d’essence et des fonctionnaires des compagnies de distribution à leurs lieux de travail en vue d’assurer l’approvisionnement en carburant à la Croix-Rouge, aux médecins, aux hôpitaux et à tous ceux qui luttent contre la pandémie.