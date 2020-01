38 blessés ont été transférés dans les hôpitaux de Beyrouth, 52 blessés ont été traités sur place, indique-t-on dans un premier bilan fourni par la Croix Rouge Libanaise suite aux manifestations qui ont lieu depuis le début de l’après-midi dans le centre-ville de Beyrouth.

Pour rappel, plus de 400 personnes ont été blessées hier dans de véritables affrontements qui ont eu lieu entre forces de sécurité, police du parlement et manifestants qui dénoncent une classe politique considérée comme corrompue et ayant amené le Pays des Cèdres à la quasi-banqueroute financière.