La violence gratuite et dégradante, l’arbitraire des agissements et des arrestations, l’injustice couplée à l’oppression, ne peuvent pas rester sans réponse.

Car le sentiment de ne plus avoir rien à perdre, suscite la colère de l’opprimé, renforce son besoin d’agir pour que justice soit faite, diminue la peur de tout perdre, vu qu’il a déjà tout perdu, qu’il n’a plus que sa dignité et son honneur à défendre.

Tout cela confère une énergie redoutable et une force insoupçonnable au peuple qui se lève.

Au point, qu’il s’étonne lui-même de constater que plus il est brimé, bafoué, battu, et plus il est rebelle, inventif et combattif.

Aujourd’hui, une conscience collective, d’une énergie incroyable et inextinguible, a été réveillée.

Un colosse aux pieds d’argile se lève.

Ce colosse s’appelle nation, histoire d’un peuple en gestation, un être invincible qui tire toutes ses forces de ses faiblesses, toute sa science de son expérience, toute sa foi et sa force via un regard direct au ciel, sans aucun intermédiaire.

C’est dans se ciel qu’il dressera les couleurs d’un Liban renouvelé, lavé de toutes les souillures.

Aujourd’hui des milliers et des milliers de personnes, n’en peuvent plus.

Ils veulent renverser la table, transformer le pays, reprendre leur destin en main.

Aujourd’hui, plusieurs milliers redescendrons dans les rues, pour vivre.

Oui, pour vivre. Même s’ils savent qu’ils prennent désormais le risque d’être blessés, mutilés, voire pire…

Les affreux du pouvoir ne réalisent toujours pas ce qu’ils ont déclenché, mais jour après jour, ils se rendront compte que cela ne peut plus s’arrêter…

Le Liban radieux n’est plus qu’a quelques encablures, à quelques pas.

Le pas décidé de notre jeunesse, de nos manifestants, de nos citoyens nouveaux-nés.

Ils avancent, malgré les menaces qui planent sur leur chemin et les sacrifices qui les attendent.

Désormais, plus rien ne peut les arrêter…