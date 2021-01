S’exprimant à l’occasion d’une réunion interministérielle portant sur le dossier de l’épidémie du coronavirus COVID19 au Liban, le Premier Ministre sortant Hassan Diab a estimé que les mesures de confinement actuelles ralentissaient actuellement la progression du virus. Cependant, il a également rappelé que la population se doit de respecter les mesures préventives pour pouvoir réouvrir le Liban de manière progressive.

Ce ralentissement de l’épidémie ainsi que la vaccination qui devrait débuter ce février constitue, selon le premier ministre « une réintégration progressive pour nos vies », reconnaissant par ailleurs que la préoccupation de la population vis-à-vis de la crise et de la situation économique est légitime. Une aide de 400 000 LL devrait être ainsi distribuée à la population la plus vulnérables alors que des incidents ont eu lieu cette semaine à Tripoli notamment ou des manifestants ainsi que des militaires ont été blessés.

« Les scènes dont nous avons été témoins ces derniers jours ne ressemblent pas aux exigences des gens et ne traduisent pas leur souffrance. C’était une tentative de détourner les demandes des gens et de les utiliser dans des querelles politiques », estime le premier ministre sortant qui note que la santé publique doit prise prioritairement en compte.

« L’économie peut être restaurée ; la souffrance sociale et vivante peut être supportée avec une certaine aide, mais la vie des gens ne peut être récupérée si elle est perdue »

Hassan Diab estime ainsi que l’augmentation du nombre de décès est une indication de l’ampleur de la catastrophe imminente mettant en garde contre tout relâchement à venir en cas de levée progressive des mesures de confinement et de distanciation.

Un nombre record de décès ce mardi

Le Liban a connu une nouvelle journée noire ce mardi, avec son nouveau lot de familles endeuillées par le décès de 73 des leurs des dernières 24 heures, indique le ministère de la santé. Il s’agit du bilan le plus lourd en terme de décès depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Au total, 285 754 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, après avoir passé celui des 200 000 cas le jeudi 7 janvier.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 282 007 cas locaux et de 3 747 cas en provenance de l’étranger.

2 407 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 937 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre également en hausse et 312 personnes placées sous respirateurs.

114 528 sont actuellement actifs et 168 749 sont guéries

Le nombre total de personnes décédées est de 2 477 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le taux de positivité est en hausse à 22.2 %.