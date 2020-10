Les taux d’intérêt continuent à reculer atteignant désormais lors plus bas historiques. Les dépôts en Livre Libanaise ne jouiraient plus que d’un taux d’intérêt de 3.47% fin août. Quant aux dépôts en dollars, ils ne seraient plus qu’à 1.28%, indiquent les statistiques de la Banque du Liban.

Concernant les prêts bancaires, les taux sont également revus à la baisse, atteignant 7.14% en livre libanaise et 7.54% en dollars.

Cette information intervient alors que les banques libanaises sont affectées par une grave crise financière et ont imposé depuis novembre 2019, un contrôle informel des capitaux en raison du manque de liquidité dont elles disposent.