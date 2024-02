FocusLiban

La situation de l’électricité publique au Liban a longtemps été critique, marquée par des déficits de production, des infrastructures vieillissantes, et un rationnement important, même si elle s’est légèrement améliorée ces derniers mois.

Production Actuelle : La production d'électricité est nettement insuffisante pour répondre à la demande. Avant la crise actuelle, la production totale d'électricité oscillait autour de 1 500 à 2 000 mégawatts (MW), alors que la demande peut atteindre jusqu'à 3 500 MW pendant les pics d'été.

Électricité Perdue ou Volée : Les pertes techniques et non techniques (y compris le vol d'électricité) dans le réseau électrique libanais sont considérables, estimées à environ 40% du total de l'électricité produite. Cela inclut à la fois les pertes dues à l'ancienneté et à l'inefficacité de l'infrastructure (pertes techniques) et les pertes dues au vol ou à la facturation inexacte (pertes non techniques).

La crise de l’électricité au Liban est exacerbée par des années de gestion inefficace, de corruption, et de manque d’investissements dans les infrastructures. Les tentatives de réforme et de sécurisation de nouveaux financements ou de partenariats pour améliorer la production et réduire les pertes ont été entravées par des impasses politiques et des désaccords sur la manière de procéder.