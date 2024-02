“Vision nouvelle pour le Liban de demain : un État civil, décentralisé et neutre”, une initiative lancée depuis Bkerké

Cette conférence, marquée par la présence de figures de proue telles que l’ancien ministre Youssef Salamé, le représentant de la communauté druze le Cheikh Sami Abdul-Khaliq, et d’autres dignitaires de divers horizons politiques et intellectuels, a été l’occasion de débattre des fondements et des perspectives d’un Liban en quête de renouveau.

Dans son allocution, le patriarche Raï a mis en exergue la dualité de la proposition : une essence immuable, qui réaffirme les valeurs fondatrices du Liban, et une dimension prospective, ouverte au dialogue et à l’innovation. Cette vision repose sur trois piliers indéfectibles : la consécration du Liban en tant qu’État civil, la célébration de sa pluralité comme source de richesse et non de division, et l’adhésion à une neutralité stratégique face aux conflits régionaux.

Les participants ont exploré avec vigueur les avenues de réforme, notamment la mise en œuvre intégrale de l’accord de Taëf et l’adoption de mesures de décentralisation. L’écho des discussions a révélé une aspiration commune à transcender les clivages confessionnels, incarnant une volonté de bâtir un État garant des droits de tous, loin des calculs sectaires.

Le ton du congrès n’était pas celui de la division, mais plutôt de la recherche d’un consensus pour le bien-être du Liban. Les interventions ont souligné l’importance cruciale de la neutralité du pays, envisagée comme un pilier pour sa paix et sa stabilité internes, ainsi que pour son rôle constructif dans la région.

Ce rassemblement à Bkerké a non seulement mis en lumière les défis auxquels le Liban est confronté mais a aussi illustré la possibilité d’un terrain “d’entente fertile” pour l’avenir. Les discussions ont tracé une voie vers la réconciliation nationale et la réforme institutionnelle, essentielles au renouveau du pays.