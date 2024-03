L’année 2024 a vu le Liban se positionner au 38ème rang mondial dans le secteur de la logistique, un classement qui témoigne de la résilience et de la dynamique du secteur dans un environnement économique complexe. Avec une légère amélioration par rapport à sa 33ème place en 2023, le Liban consolide sa présence sur l’échiquier des marchés émergents en matière de logistique.

Une amélioration modeste dans le classement logistique arabe

Sur le plan régional, le Liban occupe la 11ème place parmi les nations arabes selon l’Agility Emerging Markets Logistics Index de 2024, se maintenant stable par rapport à l’année précédente. Cette constance reflète les efforts continuels pour améliorer son infrastructure et ses capacités opérationnelles malgré des défis significatifs.

Le Liban face à ses concurrents dans le domaine de la logistique

Dans le domaine de la logistique, le Liban précède des pays tels que le Ghana, l’Éthiopie et le Venezuela, mais reste derrière le Kazakhstan, l’Afrique du Sud et le Kenya. Ces comparaisons mettent en lumière la compétitivité du pays sur la scène internationale et la nécessité de poursuivre les réformes structurelles et les investissements dans ce secteur.

Les sous-indices révèlent les forces et faiblesses du Liban

L’analyse des sous-indices spécifiques du rapport montre que le Liban dépasse des nations comme le Cambodge, le Kenya et l’Ukraine sur l’Index des Opportunités Logistiques Internationales, mais doit encore progresser en termes de cadre de lutte contre la corruption et de stabilité macroéconomique pour atteindre les performances de pays comme les Philippines, le Brésil et l’Argentine.

Perspectives pour la logistique libanaise à l’ère du numérique

Sur l’Index de Préparation Numérique, le Liban se distingue devant la Colombie, le Pérou et le Ghana, signe encourageant d’un potentiel d’innovation et d’adoption technologique. Toutefois, le retard par rapport à des pays tels que le Bangladesh, l’Argentine et le Maroc indique une marge de progression pour renforcer l’entrepreneuriat et la compétence numérique au sein du pays.