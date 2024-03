Art Design Lebanon présente “Life Beyond the Self” de Christine Safatly

Publicité

Connue pour organiser des expositions dans des espaces non conventionnels, la plateforme digitale innovante et galerie à but non lucratif Art Design Lebanon (AD Leb) annonce la première exposition solo “Life Beyond the Self” incluant de nouvelles œuvres de l’artiste Christine Safatly basée à Beyrouth, à l’hôtel Mayflower à Hamra, un lieu emblématique de la ville.

L’exposition donne à voir 31 peintures et dessins, ainsi que deux nouvelles œuvres sculpturales, explorant les thématiques philosophiques post-humanistes. Par le biais de divers matériaux tels que l’acrylique, l’huile, le pastel et le fusain, la pratique de Safatly remet en question notre croyance erronée en l’anthropocentrisme, faisant apparaitre l’interaction complexe entre les humains et les autres êtres sensibles, souvent considérés comme dépourvus d’intelligence.

L’artiste laisse ses marques sur différentes surfaces tel le papier ou le tissu, de même que sur des matériaux trouvés comme des nappes en plastique ou des draps couverts de rouille. Elle tend ainsi à articuler des écosystèmes biologiques ou technologiques enchevêtrés, créés par les humains et qu’ils se sont appropriés.

Pour sa part, Christine Safatly a déclaré: “Le post-humanisme interroge la notion de séparation entre le moi humain et son environnement, comblant le fossé mental entre «nous» et «eux»”.

Développée avec Etienne Coppé, collaborateur fréquent de Safatly, la scénographie de l’exposition “La vie au-delà de soi” a été spécialement conçue pour l’ancien entrepôt de l’hôtel Mayflower. Le carrelage dépareillé et l’austérité des installations font écho à l’espace intemporel et primitif du laboratoire où Safatly réalise ses expérimentations, mais évoquent également l’évolution à travers les âges de l’influence de l’humanité sur son habitat.

La directrice et cofondatrice d’AD Leb, Annie Vartivarian, a, quant à elle, affirmé: “En travaillant avec Safatly sur des projets précédents, nous avons été frappés par son approche téméraire et profondément passionnée de la création artistique. Son talent remarquable et son audace à aborder des thématiques complexes se manifestent dans chaque œuvre, associés à des techniques artistiques audacieuses qui impliquent souvent l’utilisation inattendue de matériaux du quotidien. L’art, dans son essence, sert de canal pour approfondir des explorations philosophiques, et le travail de Christine Safatly dans “Life Beyond the Self” en offre un magnifique exemple”.

À propos de l’artiste Christine Safatly

Née en 1992 à Minieh au Liban, Christine Safatly vit et travaille aujourd’hui à Beyrouth. Elle a obtenu un Master d’Arts plastiques de l’Université libanaise en 2018, avec une spécialisation en peinture, dessin et sculpture. Elle a participé au programme Home Workspace d’Ashkal Alwan en 2019-2020. Son travail a été exposé à la 12e Biennale de Berlin, au Beirut Art Center et à Art Design Lebanon.

Détails de l’exposition

Lieu: Hôtel Mayflower, Hamra, Beyrouth, Liban

Date: Jusqu’au samedi 27 avril 2024

Horaires d’ouverture: Tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 12h à 19h

