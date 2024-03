Beyrouth, 4 mars 2024 – Le procureur du Mont-Liban, Ghada Aoun, a publié un rapport de recherche et d’enquête visant les fils de François Bassil, président et directeur général de la Byblos Bank : Simon Bassil et Jumana Bassil Shalala. Cette décision intervient après que ces derniers ont manqué à trois reprises des convocations à comparaître devant le juge dans le cadre d’une enquête sur des transferts de fonds à l’étranger.

Un contexte de crise financière et de contrôle informel des capitaux

Le Liban traverse une crise financière aiguë depuis 2019. Les banques ont imposé des restrictions draconiennes sur les retraits et les transferts de fonds, laissant de nombreux déposants dans l’incapacité d’accéder à leur argent. Cette situation a donné lieu à un mécontentement populaire croissant et à des accusations de corruption et de détournement de fonds à l’encontre des dirigeants des banques.

Des accusations contre les fils de François Bassil

Le juge Aoun enquête sur des transferts de fonds importants effectués par Jumana Bassil Shalala vers l’étranger, pour un montant total de plus de 1,5 million de dollars. Ces transferts auraient eu lieu à un moment où la Byblos Bank limitait les retraits des déposants.

Un bras de fer entre le juge Aoun et François Bassil

François Bassil, figure influente du paysage politique libanais, a accusé le juge Aoun de mener une “campagne politique” contre lui et sa famille. Il a nié toute malversation et a affirmé que les transferts de fonds de ses enfants étaient légaux.

Qui sont François Bassil et Ghada Aoun ?