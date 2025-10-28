mardi, octobre 28, 2025
Les derniers articles

Articles liés

USJ, Campus des Sciences Humaines accueille la 3e édition du Vintage Collective Market : un rendez- vous rétro et tendance !

Agenda
Communiqué et Annonces
L'auteur: Communiqué et Annonces
1 min.de lecture
Date de modification:
9 lecteurs
Les amateurs de mode rétro, de mobilier d’époque et de trésors oubliés ont rendez-vous le 6, 7, 8 et 9 Novembre au Vintage Collective Market, un événement qui s’annonce comme l’un des temps forts culturels de la rentrée. Installé au cœur de Beyrouth, ce marché promet un véritable voyage dans le temps !

Ce marché réunit plus de 70 exposants venus de toute la région (et parfois d’au-delà), tous
passionnés par l’univers du vintage. Entre vêtements et accessoires, vinyles, appareils photo et
meubles anciens, objets du quotidien aux allures rétro, les visiteurs pourront chiner, échanger et
découvrir des pièces uniques, souvent introuvables ailleurs.

« Nous voulons offrir une alternative à la consommation de masse, en mettant en avant la seconde
main, la durabilité et le style intemporel du vintage », explique la communauté du Vintage Collective Market, à l’origine de l’événement.

Le phénomène vintage ne cesse de gagner du terrain, porté par une jeunesse en quête de sens, de style et d’authenticité. Pour beaucoup, chiner est devenu une manière de consommer autrement, mais aussi une forme d’expression personnelle.

« Chaque objet vintage a une histoire, c’est ce qui le rend unique », confie une exposante spécialisée dans les sacs des années 50.

Que vous soyez collectionneur, amateur de mode, passionné· de déco ou simplement curieux, le Vintage Collective Market est l’occasion idéale de faire des trouvailles uniques et de passer un bon moment entre amis ou en famille.

Communiqué et Annonces
Cette rubrique est consacrée aux Communiqués et Annonces qui nous parviennent. Nous ne sommes pas responsables du contenu. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire "contact" de notre site. Pour rappel, Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l'actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

