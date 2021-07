404 cas et 2 décès à la veille du weekend

Au total, 547 170 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



404 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 354 cas. 40 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 540 985 cas locaux et de 6 185 cas en provenance de l’étranger.



2 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 871 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 2.2 %.

114 personnes sont hospitalisées et 55 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 12 personnes placées sous respirateur.