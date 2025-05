Crise de confiance politique au Liban : une génération tentée par l’exil

- Advertisement -

Un niveau de défiance historique envers les institutions

Le Liban traverse une phase aiguë de défiance généralisée envers ses institutions. Les récents résultats d’un sondage national révèlent un chiffre alarmant : près des deux tiers des citoyens ne croient plus en la capacité de l’exécutif à apporter des réponses efficaces aux crises actuelles. Ce niveau de scepticisme atteint un sommet inégalé depuis la fin de la guerre civile, traduisant un sentiment d’abandon de la part de l’État.

Les causes de cette défiance sont multiples. Crises économiques à répétition, effondrement monétaire, paralysie institutionnelle, corruption endémique, défaillances des services publics : les griefs sont nombreux. Pour une grande partie de la population, les autorités sont perçues comme incapables d’initier des réformes structurelles. À ce constat s’ajoute une impression largement partagée que les dirigeants agissent prioritairement pour des intérêts partisans ou communautaires, au détriment du bien commun.

Cette perte de confiance se manifeste dans les comportements électoraux, mais aussi dans la vie quotidienne. De plus en plus de Libanais refusent de se rendre aux urnes, considérant que le système politique est verrouillé et insensible à la volonté populaire. D’autres se détournent complètement de l’action civique, estimant que les processus institutionnels ne sont plus en mesure de produire des résultats tangibles.

Une jeunesse désabusée face à un avenir bloqué

La désillusion frappe particulièrement les jeunes générations. Selon une étude universitaire récente, une majorité de Libanais de moins de 30 ans envisage sérieusement de quitter le pays dans les prochaines années. Cette tentation de l’exil n’est pas nouvelle, mais elle prend désormais une ampleur inédite, portée par une double dynamique : l’impasse politique et l’implosion économique.

Le chômage des jeunes atteint des niveaux records. De nombreux diplômés peinent à trouver un emploi en adéquation avec leur formation. Les salaires, quand ils existent, sont dérisoires, souvent payés en monnaie locale dépréciée. Le sentiment d’impasse professionnelle est tel que beaucoup préfèrent fuir un marché du travail sinistré pour tenter leur chance à l’étranger, même au prix d’un déclassement temporaire.

Cette dynamique est accentuée par la perception que le système socio-politique n’offre aucune perspective d’évolution. Les jeunes interrogés évoquent un pays figé, où les opportunités sont monopolisées par des réseaux clientélistes, où la méritocratie est absente, et où les blocages communautaires empêchent toute réforme en profondeur. Cette perception génère une frustration intense, qui se traduit par une volonté de rupture radicale.

Europe et Canada en tête des destinations envisagées

Parmi les destinations les plus convoitées, l’Europe et le Canada occupent les premières places. Ces choix s’expliquent par plusieurs facteurs : présence de diasporas libanaises anciennes, qualité des systèmes éducatifs, ouverture relative des politiques migratoires, opportunités professionnelles perçues comme accessibles. Pour beaucoup, ces pays incarnent une promesse de stabilité et de reconnaissance.

Le Canada, en particulier, apparaît comme une terre d’accueil prisée pour les profils qualifiés. Les dispositifs d’immigration économique ou d’études supérieures y sont régulièrement cités comme leviers possibles d’entrée. En parallèle, plusieurs États européens continuent d’accueillir des Libanais, notamment via des visas étudiants ou des régularisations pour motif de travail.

Cependant, cette projection vers l’extérieur s’accompagne d’une angoisse sourde : celle de l’arrachement. Les jeunes candidats au départ expriment souvent un dilemme douloureux. D’un côté, la volonté de construire un avenir personnel digne. De l’autre, le sentiment d’abandonner un pays en crise, de fuir ses responsabilités, voire de trahir une mémoire familiale et nationale.

Une hémorragie humaine et intellectuelle préoccupante

Cette vague migratoire potentielle, si elle se concrétise, pourrait avoir des conséquences graves à moyen terme. Le Liban risque de perdre une partie significative de sa population active, notamment dans les secteurs stratégiques de la santé, de l’éducation, de l’ingénierie ou du numérique. Déjà affaiblis par l’exode post-2020, les services publics et privés peinent à recruter des profils qualifiés.

L’impact va au-delà de l’économie. Cette fuite des cerveaux sape les capacités de transformation interne. Elle prive le pays de sa ressource la plus précieuse : une jeunesse éduquée, formée, connectée au monde. Elle réduit aussi les forces sociales capables de porter des projets de réformes ou de renouvellement politique. Ce phénomène affaiblit le tissu démocratique et accentue l’asymétrie entre une population vieillissante et une jeunesse absente.

Certaines familles choisissent des stratégies de départ progressives : un membre émigre, puis les autres suivent. D’autres, au contraire, optent pour une rupture immédiate, souvent facilitée par l’accès à des passeports étrangers ou des liens familiaux dans la diaspora. Ce mécanisme produit une géographie de la dislocation : des villes entières voient leurs habitants partir en l’espace de quelques années, laissant des quartiers désertés.

La réponse politique reste insuffisante

Face à cette dynamique inquiétante, les autorités semblent démunies. Peu d’initiatives concrètes ont été prises pour retenir les jeunes talents. Les dispositifs d’accompagnement à l’emploi sont rares, les programmes de bourses internes quasi inexistants, et les politiques de réinsertion des jeunes diplômés restent théoriques. Les promesses de réforme du système universitaire ou de stimulation de l’entrepreneuriat n’ont pas été suivies d’effets tangibles.

Certains responsables appellent à une politique de réconciliation générationnelle, fondée sur l’écoute, la participation et la valorisation des aspirations des jeunes. Mais ces appels se heurtent à un système institutionnel sclérosé, incapable d’innover ou de se remettre en cause. Le fossé générationnel devient ainsi un marqueur structurant du malaise national.

La classe politique, dans son ensemble, peine à incarner un avenir mobilisateur. Les figures dominantes sont souvent issues d’un passé conflictuel, marquées par les logiques de guerre, d’exil ou de clientélisme. À l’inverse, les jeunes Libanais revendiquent des valeurs de transparence, d’équité, de compétence et de modernité. Cette dissonance explique en partie la rupture actuelle entre gouvernants et gouvernés.

Une fracture sociale et territoriale qui s’aggrave

Le phénomène d’émigration des jeunes n’est pas homogène. Il affecte différemment les régions et les milieux sociaux. Dans les zones rurales ou périphériques, la pression migratoire est souvent plus forte, en raison de l’absence d’opportunités locales. À l’inverse, dans certaines zones urbaines, la présence d’établissements scolaires ou universitaires peut encore offrir un horizon à moyen terme.

De même, les jeunes issus de milieux défavorisés ont moins accès aux dispositifs d’émigration légale. Ils recourent parfois à des canaux informels, au risque de se retrouver dans des situations précaires à l’étranger. À l’inverse, les classes moyennes ou aisées peuvent mobiliser des ressources pour financer des études, obtenir des visas ou bénéficier de soutiens familiaux.

Cette inégalité dans les capacités de départ accentue la polarisation sociale. Elle crée une double frustration : ceux qui partent se sentent coupables de quitter un pays en souffrance ; ceux qui restent se sentent abandonnés, enfermés dans une société qui n’offre plus d’issues. Ce clivage alimente une perception d’injustice qui fragilise davantage la cohésion nationale.