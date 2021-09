Unweit von uns vergessen wir oft das berühmte historische Tal Nahr el Kalb, das seit 2005 von der Unesco als “Memory of the World” eingestuft wurde, nachdem wir die verschiedenen Wechselfälle kennengelernt haben, von denen die letzte die Bedrohung darstellt durch den Ausbau der Autobahn zwischen Jounieh und Beirut und den Bau einer neuen Autobahn.

Es handelt sich um ein strategisches Vorgebirge, das die libanesischen Regionen Kesrouan und Metn trennt, gegraben von einem Fluss, der in den Höhlen von Jeita entspringt und an dem die verschiedenen Armeen von der Antike bis in unsere Neuzeit vorbeiziehen sollten ihre Spuren über die berühmten Gedenkstelen zu hinterlassen, von denen viele durch Zeiteinfluss und schlechtes Wetter unleserlich geworden sind. Insbesondere gibt es ägyptische Inschriften aus der pharaonischen, assyrischen, babylonischen, hethitischen, griechischen, römischen, arabischen, französischen, britischen und neuerdings libanesischen Zeit.

Es handelt sich also um ein wahres Freilichtmuseum, in dem wenige Männer ausreichten, um den Zugang gegen eine größere Armee zu verteidigen.

Ebenfalls im Tal befindet sich eine Stele des römischen Kaisers Caracalla, der allen Bewohnern des römischen Reiches die römische Staatsangehörigkeit verleihen wird.

Diese Stele erinnert an den Bau einer Straße an diesen Orten, die von der 3. Legion im 3. Jahrhundert n. Chr. Römerstraße genannt wurde.

Der Ursprung des Namens dieses Tals, Nahr el Kalb, übersetzt in Fluss des Hundes oder seit der Antike Fluss des Lykus, bezieht sich auf einen Hund, der bei der Ankündigung neuer Eindringlinge heulte. Von dieser Geschichte bleibt ein Sockel erhalten, der die Statue dieses Hundes trug, der laut dem Chevalier d’Arvieux von den Türken zerstört wurde. Im Jahr 1924 fand Maurice Chéhab laut einigen Quellen die Überreste dieser Statue auf See. Seitdem ist sie verschwunden.

Andere ältere Legenden beziehen sich auf die berühmte Sphinx des Ödipus-Mythos, der nicht zögerte, die unglücklichen Reisenden zu töten, die seine Rätsel nicht richtig beantworteten.

Neben diesen 22 Stelen, von denen einige wie die der babylonischen Zeit unsichtbar sind, gibt es die arabische Brücke und das Totendenkmal.

Es wurde von Sultan Mamluk Saif el Din Barqouq, dem Gründer der tscherkessischen Dynastie, erbaut und mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Die letzte Restaurierung stammt von Emir Shehab II im Jahr 1809. Leider ist sie heute “privatisiert” und dient als Eingang zu einem arabischen Restaurant. Nach anderen Informationen war die Mamlukenbrücke die Nachfolge einer römischen Brücke, die die beiden Seiten der Straße entlang der steilen Klippen von Nahr Kalb verband und deren Fundament wir heute vielleicht erahnen können.

Andere Stelen stammen aus einer neueren Zeit und erinnern an die schwarzen Seiten der libanesischen Ära, insbesondere an die Massaker an Christen durch die Drusen im Jahr 1860, die zur französischen Intervention führten. Dies ist die sogenannte Napoleon-III-Stele, die leider eine ältere Stele von Ramses II. (1279 – 1213 v. Chr.) gelöscht hat, die einen Pharao darstellt, der einen Gefangenen vor dem Gott Ptah opfert. Die französische Intervention führte zur Gründung des Moutassarif von 1861, in dem ein Repräsentant des Osmanischen Reiches ein Christ sein sollte, der erste war Daoud Bacha, der mit Hilfe gewählter Amtsträger den heutigen Libanon anführte.

Der Ausgang des Ersten Weltkriegs führt zur Amtszeit nach der Anwendung des Sykes-Picot-Abkommens, benannt nach dem britischen bzw. französischen Außenminister. Aus den Ruinen des besiegten Osmanischen Reiches werden die Grenzen der modernen Staaten Syrien und Libanon auf französischer Seite und Palästinas für die Engländer geboren, deren schreckliches Schicksal wir heute kennen. Libanon und Syrien werden dann regiert von General Henry Joseph Eugène Gouraud von 1919 bis 1923 und trägt den offiziellen Titel Großkommissar der französischen Regierung in der Levante.

Beachten Sie das Denkmal für die Toten der Armee der Levante, das sich ursprünglich an der Avenue des Français in Beirut befand und vom libanesischen Staat schnell an diese Orte verlegt wird.

Die Geschichte wird mit der Stele der britischen, australischen und indischen Expeditionsstreitkräfte, begleitet von den freien französischen Streitkräften, fortgesetzt, die der Befreiung der Levante während des Junifeldzuges im Juli 1941 gedenken und ihren Sieg über die französischen Streitkräfte von Vichy bis heute feiern die Aufstellung der letzten Stele zum Gedenken an den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 sowie die Ausrufung der Unabhängigkeit des Libanon im Jahr 1943.

Stele von Kaiser Napoleon III (1860 – 1861) Die Inschrift wurde für Kaiser Napoleon III. nach einer Expedition eingraviert, die 1860 unternommen wurde, um den Konflikt zwischen Drusen und Maroniten zu beenden. Dort werden die Namen der verschiedenen Bataillone genannt, die an dieser Mission teilgenommen haben. Diese französische Inschrift mit 4 Zeilen ersetzte eine zuvor von Ramses II. (1279 – 1213 v. Chr.) gebaute Stele, die einen Pharao darstellt, der einen Gefangenen vor dem Gott Ptah opfert. Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Stele von Caracalla, (211 – 217 n. Chr.) Bildrechte: François el Bacha für Libnanews.com

Stele von General Gouraud, 25. Juli 1920. Die Stele von General Gouraud, geschmückt mit einem applizierten Bronzeschmuck, erinnert an den Einzug französischer Truppen in Damaskus nach dem Sieg von General Gaybet bei Mayssaloun im Juli 1920. Die französische Inschrift der Linie 22 gibt auch die Namen aller Bataillone der französischen Armee an, die an der Schlacht teilgenommen haben. Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Stele des britischen, australischen und indischen Expeditionskorps, begleitet von den freien französischen Streitkräften, zum Gedenken an die Befreiung der Levante während des Junifeldzuges, Juli 1941 Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Stele des Gouverneurs Procolus (382 – 383 n. Chr.). Inschrift von 12 Zeilen in griechischer Sprache, die die Bauarbeiten einer Straße entlang des Bauträgers erwähnt, die unter Prokolus, dem Gouverneur von Phönizien zwischen 382 und 383 n. Chr. ausgeführt wurden. Das TextsignalBildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Besetzung von Beirut und Tripolis (Oktober 1918). Überragt von einem floralen Motiv, einer Inschrift von 7 Zeilen in englischer Sprache vom Oktober 1918, erinnert an die Befreiung Beiruts und Tripolis durch die Alliierten und insbesondere durch die britische Armee und die französische Abteilung Palästina und Syrien. Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Denkmal für die Toten der französischen Armee (1919 – 1927) Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Blick auf den Kesrouan, von der archäologischen Stätte Nahr Kalb. Bildnachweis: François el Bacha für Libnanews.com

Assyrische Stelen. In jeder dieser Stelen erscheint im Profil die Silhouette eines assyrischen Königs, die rechte Hand erhoben, schreibt Foto: François el Bacha für Libnanews.com

Assyrische Stele auf der linken Seite. In einem geschwungenen Rahmen zeichnet sich die Silhouette eines assyrischen Königs ab, die rechte Hand erhoben. Mangels Inschrift kann diese Stele nicht genau datiert werden, zeugt aber von der assyrischen Herrschaft in der Region zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Stele des Pharao Ramses II. (1276 v. Chr.) auf der rechten Seite. Im oberen Teil der Stele stellt eine figürliche Szene den ägyptischen Gott Re Horachty dar, der Ramses II., der einen knienden Gefangenen hält, das Siegeszepter darbringt. Die hyeroglyphische Inschrift ist heute weitgehend ausgelöscht und hat es jedoch ermöglicht, das Datum des Siegels auf das Jahr 4 der Herrschaft des Pharaos, also 1276 v. Chr., festzulegen. Dies entspricht dem ersten Asienfeldzug von Ramès II. in Vorbereitung auf die Schlacht, die ihn der hethitischen Armee in Qadesch entgegensetzen wird. François el Bacha für Libnanews.com

Stele des Abzugs der Truppen der Mandatsmacht am 31. Dezember 1946 (rechts) und der Befreiung des Südlibanon (24. Mai 2000). Bildnachweis: François el Bacha. Alle Rechte vorbehalten. Besuchen Sie meinen Blog: http://larabio.com

