Le 11 avril 2025, le journal Al Binaa publie une analyse approfondie des ambitions économiques de Donald Trump, ancien président des États-Unis. Selon cette publication, Trump maintient une vision cohérente, axée sur la restructuration de l’économie mondiale pour favoriser les intérêts américains. Après son départ de la Maison-Blanche, il continue de promouvoir une réindustrialisation massive et une réduction de la dépendance aux importations chinoises. Cette stratégie, centrée sur des tarifs douaniers agressifs, suscite des réactions contrastées, entre espoirs de renouveau industriel et craintes de perturbations économiques majeures.

Une stratégie tarifaire au cœur du projet

Al Binaa met en lumière le rôle central des droits de douane dans la doctrine économique de Trump. Lors de son premier mandat, il impose des tarifs globaux, masquant un ciblage initial de la Chine. Par la suite, ces mesures se concentrent exclusivement sur les produits chinois. L’objectif reste clair : rapatrier la production industrielle aux États-Unis. Cette politique, selon le journal, reflète une volonté de restaurer la puissance manufacturière américaine, mise à mal par des décennies de délocalisation.

Cependant, cette approche n’est pas sans conséquences internes. Les entreprises américaines, notamment les géants technologiques comme Apple ou Tesla, dépendent heavily de la Chine pour leurs chaînes d’approvisionnement. Al Binaa note que ces sociétés subissent des pertes significatives lorsque les tarifs s’intensifient. Par exemple, après l’annonce d’un gel temporaire des droits de douane pour 90 jours, la Bourse de New York connaît une accalmie. Mais la confirmation de leur relèvement sur les imports chinois déclenche une correction brutale. Le journal rapporte des chutes marquées dans les indices boursiers, les investisseurs craignant une guerre commerciale prolongée.

Réactions des marchés et espoirs d’accord

La volatilité des marchés illustre cette tension. Al Binaa souligne que les grandes entreprises américaines enregistrent des pertes majeures dès que les tarifs chinois s’alourdissent. Le Dow Jones et le Nasdaq, par exemple, subissent des baisses notables, selon des données récentes (CNN Politics, 3 avril 2025). Cette réaction traduit l’inquiétude face à une escalade qui pourrait fragiliser l’économie américaine autant que ses rivales.

Malgré cela, la Maison-Blanche reste optimiste. Al Binaa rapporte que Trump mise sur un accord imminent avec Pékin. Les négociations, bien que tendues, sont en cours. La Chine, de son côté, adopte une posture duale. Elle insiste sur sa volonté de dialoguer, tout en promettant des mesures de rétorsion systématiques si les États-Unis persistent. Le 7 avril 2025, Trump menace d’ajouter 50 % de tarifs sur la Chine si elle maintient ses contre-mesures (Reuters), amplifiant les enjeux.

Une géopolitique économique différenciée

Au-delà de la Chine, Al Binaa explore les autres axes de la stratégie trumpienne. Trump perçoit la Russie comme un partenaire potentiel, et non un adversaire absolu. Cette vision contraste avec celle de Joe Biden, marquée par une hostilité prononcée envers Moscou. Selon le journal, Trump cherche une désescalade avec la Russie pour stabiliser l’Europe de l’Est. Cette stabilité libérerait des ressources pour contrer la montée en puissance de la Chine, jugée prioritaire.

Cette approche pragmatique s’inscrit dans une logique de rééquilibrage. Al Binaa note que Trump voit en la Russie un levier pour diviser les alliances sino-russes. Des discussions informelles entre émissaires américains et russes, rapportées par The Guardian le 28 mars 2025, confirment cette tentative de rapprochement. Cette stratégie vise à éviter une confrontation directe tout en renforçant la position américaine face à Pékin.

Pression maximale sur l’Iran

Le dossier iranien révèle une autre facette de la politique de Trump. Al Binaa indique qu’il privilégie une contrainte maximale sur Téhéran. L’objectif est clair : forcer des concessions majeures, notamment sur le programme nucléaire. Cependant, des négociations prévues à Mascate entre émissaires américains et iraniens laissent entrevoir une ouverture. Washington évoque des pourparlers directs, mais Téhéran insiste sur une médiation initiale.

Cette dualité reflète une tactique éprouvée. Trump combine sanctions économiques et gestes diplomatiques. Le 5 avril 2025, des sources de AP News signalent une intensification des sanctions pétrolières contre l’Iran, visant à accentuer la pression avant ces discussions. Cette approche vise à maintenir l’Iran dans une position défensive tout en explorant des compromis.

Accords bilatéraux contre multilatéralisme

Al Binaa et Al Sharq (11 avril 2025) soulignent la méfiance de Trump envers les cadres multilatéraux. Dès son premier mandat, il se retire du Partenariat transpacifique (TPP), jugé défavorable aux États-Unis. Il privilégie les accords bilatéraux, perçus comme plus contrôlables. Cette orientation persiste. Le journal note que Trump cherche à renegocier des deals directs avec des partenaires clés, évitant les grandes alliances comme l’UE ou l’ASEAN.

Cette stratégie reflète un protectionnisme assumé. Elle contraste avec l’approche multilatérale de Biden, qui mise sur des coalitions pour contrer la Chine. Al Binaa rapporte que Trump voit dans ces accords bilatéraux un moyen de maximiser les gains américains, au détriment d’une coopération globale.

Réformer le système bancaire mondial

Al Akhbar (11 avril 2025) apporte un éclairage complémentaire. Trump juge le système bancaire international trop favorable à la Chine. Il plaide pour des contrôles renforcés sur les flux financiers. Cette position vise à limiter l’influence chinoise dans les réseaux bancaires mondiaux. Elle résonne avec les pressions exercées sur des pays comme le Liban pour plus de transparence.

Le journal cite des déclarations de Trump appelant à une redéfinition des privilèges bancaires. Cette réforme, selon lui, protégerait les intérêts américains face aux investissements chinois. Des mesures récentes, comme le renforcement des sanctions sur les banques liées à Pékin (Bloomberg, 7 avril 2025), illustrent cette volonté.

Un protectionnisme cohérent

Al Binaa voit dans ces orientations une doctrine trumpienne cohérente. Protectionnisme, confrontation avec la Chine, pragmatisme avec la Russie et fermeté envers l’Iran forment un tout. Cette vision s’inscrit dans une résurgence mondiale des politiques souverainistes. Les tensions géopolitiques et commerciales redessinent les équilibres, et Trump cherche à positionner les États-Unis en leader incontesté.

Le journal note que cette stratégie divise. Les partisans y voient une chance de revitaliser l’industrie américaine. Les critiques, eux, craignent une guerre commerciale dévastatrice. Le 2 avril 2025, Trump annonce des tarifs de 10 % sur tous les imports, avec des hausses ciblées (AP News), provoquant une chute des marchés. Cette audace, pour Al Binaa, incarne la marque trumpienne.

Contexte global et impacts

Le Liban, comme d’autres économies périphériques, ressent ces remous. Les pressions bancaires internationales, évoquées par Al Akhbar, touchent directement Beyrouth. Le 24 mars 2025, des employés municipaux manifestent à Tripoli pour des salaires impayés (Libnanews), signe d’une crise aggravée par les dynamiques mondiales.

Les données récentes confirment ces tensions. Le 9 avril 2025, Al Jazeera rapporte une chute des marchés après les tarifs de Trump, avec 6,6 trillions de dollars evaporés en deux jours. Cette volatilité illustre les risques d’une stratégie qui, si elle vise à renforcer les États-Unis, perturbe l’économie globale.

Une vision à double tranchant

La doctrine de Trump, analysée par Al Binaa, mêle ambition et pari risqué. Elle promet une renaissance industrielle, mais expose les États-Unis à des représailles. Les négociations avec la Chine, la Russie et l’Iran détermineront son succès. Dans un monde fracturé, cette stratégie redéfinit les lignes de force économiques et géopolitiques.