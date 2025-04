L’inflation alimentaire progresse de 6,8 % en janvier 2025 au Liban

- Advertisement -

Une augmentation persistante malgré l’apparente stabilisation générale des prix

Le marché alimentaire libanais continue d’enregistrer des tensions inflationnistes marquées. En janvier 2025, l’indice des prix alimentaires (Market Food Price Index, MFPI), développé par le ministère de l’économie et du commerce en partenariat avec le programme alimentaire mondial, a progressé de 6,8 % par rapport à janvier 2024, atteignant un niveau de 134 points. Ce chiffre traduit une accélération notable par rapport à l’indice moyen observé tout au long de l’année 2024, alors même que les prix généraux affichaient une certaine stabilité apparente.

En comparaison mensuelle, l’indice est resté presque stable avec un recul marginal de 0,4 % par rapport à décembre 2024. Toutefois, cette stabilité mensuelle masque des disparités sectorielles significatives, ainsi que des différences marquées selon les régions du pays.

Une hausse généralisée des prix des produits de base

L’analyse détaillée de l’évolution annuelle des prix montre des augmentations notables dans plusieurs catégories essentielles. Les prix des boissons ont bondi de 14,1 %, suivis par les fruits (+13,2 %), les légumineuses (+9,8 %), les huiles et matières grasses (+8,5 %), et le poisson en conserve (+7,6 %). Les céréales, quant à elles, ont enregistré une hausse de 7,5 %, tandis que les produits laitiers ont connu une augmentation plus modérée de 0,5 %. Seules exceptions : les œufs et le sucre, dont les prix ont respectivement chuté de 12,6 % et 2,8 % sur un an.

Évolution des prix alimentaires par catégorie (janvier 2025, glissement annuel) Variation Boissons +14,1 % Fruits +13,2 % Légumineuses +9,8 % Huiles et graisses +8,5 % Poisson en conserve +7,6 % Céréales +7,5 % Volaille fraîche +7,4 % Condiments +4,4 % Produits laitiers +0,5 % Œufs -12,6 % Sucre -2,8 %

Cette dynamique révèle un coût de la vie qui continue de s’alourdir pour les ménages, en particulier sur les produits alimentaires essentiels. L’augmentation est d’autant plus préoccupante que le Liban est fortement dépendant des importations pour satisfaire sa consommation alimentaire intérieure.

Des disparités géographiques révélatrices des déséquilibres socio-économiques

La hausse des prix n’a pas affecté toutes les régions de manière uniforme. Les gouvernorats du Sud et de Baalbeck-Hermel ont enregistré les progressions les plus fortes, respectivement +12 % et +11 % sur un an, témoignant de l’impact persistant des troubles sécuritaires et de la dégradation des infrastructures logistiques dans ces zones.

Évolution de l’indice des prix alimentaires par région (janvier 2025, glissement annuel) Variation Sud +12 % Baalbeck-Hermel +11 % Akkar +9 % Nord +9 % Mont-Liban +7 % Bekaa +5 % Beyrouth +5 % Nabatieh 0 %

L’absence d’évolution des prix dans le gouvernorat de Nabatieh est un cas particulier, probablement lié à des spécificités locales de distribution ou à des effets de base statistiques. À l’opposé, les hausses dans le Sud et à Baalbeck-Hermel illustrent la fragilité de ces régions déjà marquées par des niveaux de pauvreté élevés et des accès restreints aux marchés.

Une pression aggravée par le contexte géopolitique régional

Le ministère de l’économie et du commerce souligne dans son rapport que l’impact du conflit israélo-libanais reste visible, en particulier dans le Sud. Les dommages aux infrastructures et les déplacements de populations ont perturbé l’approvisionnement et intensifié les coûts logistiques, accentuant la pression sur les prix alimentaires. Bien que les hostilités aient cessé, les effets économiques se prolongent, pesant sur les circuits d’approvisionnement et exacerbant les inégalités régionales.

Ce constat est partagé par le programme alimentaire mondial, qui précise que l’indice MFPI est construit sur la base de 65 produits essentiels, répartis dans environ 1 000 points de vente à travers les huit gouvernorats du Liban. Ce panier comprend notamment les boissons, le poisson en conserve, les céréales, les condiments, les produits laitiers, les œufs, les huiles et graisses, la volaille fraîche, les fruits, les légumineuses, le sucre, ainsi que les tubercules et légumes frais.

Des perspectives peu encourageantes pour les prochains mois

Malgré la stabilisation apparente sur un mois, les perspectives à court terme restent préoccupantes. La faiblesse persistante de la livre libanaise, conjuguée à la forte dépendance du pays aux importations, laisse présager une poursuite des tensions inflationnistes. Les catégories les plus vulnérables de la population continueront de subir de plein fouet l’érosion du pouvoir d’achat, aggravée par la contraction des revenus réels et l’absence de mécanismes de soutien efficaces.

Dans ce contexte, la montée des prix alimentaires risque d’alimenter les pressions sociales déjà fortes, sur fond de défiance généralisée envers les autorités économiques et politiques du pays. L’absence de visibilité sur l’évolution des cours mondiaux des matières premières agricoles et la déstabilisation persistante des chaînes logistiques régionales ne laissent guère d’optimisme quant à un infléchissement rapide de la tendance.