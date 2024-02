D’après l’analyse annuelle réalisée par Ernst & Young concernant les établissements hôteliers du Moyen-Orient, on observe une baisse du taux d’occupation pour les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles à Beyrouth, qui est passé à 41,4 % en décembre 2023 contre 48,4 % l’année précédente. Cette réduction notable, survenue même pendant la période festive de fin d’année, est principalement due à l’intensification du conflit entre Israël et Gaza suite à une attaque initiée par le Hamas le 7 octobre 2023. Ce conflit s’est rapidement transformé en une préoccupation régionale majeure, avec une montée des tensions entre le Hezbollah libanais et Israël.

En ce qui concerne les aspects financiers, le prix moyen par chambre en dollars au Liban a vu une hausse spectaculaire de 192,4 %, atteignant ainsi 149 $, tandis que le Revenu par Chambre Disponible (RevPAR) a connu une augmentation de 150,2 %, se fixant à 62 $ pour le mois de décembre 2023.

Dans ce contexte de tension régionale, l’impact sur le secteur hôtelier libanais, et plus particulièrement sur Beyrouth, a été significatif. La situation sécuritaire instable, exacerbée par les conflits et les tensions politiques, a naturellement eu un impact négatif sur le tourisme, un pilier économique crucial pour le Liban. Cet impact s’est clairement manifesté par la baisse des taux d’occupation des hôtels, un indicateur clé pour le secteur.

Par ailleurs, la crise économique que traverse le Liban depuis plusieurs années a également joué un rôle dans cette dynamique. La dévaluation de la livre libanaise, l’inflation galopante et les restrictions bancaires ont profondément affecté le pouvoir d’achat des Libanais et limité les capacités d’investissement dans le secteur touristique. Ces facteurs économiques, combinés aux défis sécuritaires, ont créé un environnement extrêmement difficile pour les hôtels de Beyrouth, impactant leur performance et leur rentabilité.

Néanmoins, la résilience du secteur hôtelier libanais est à noter. Malgré les défis économiques et sécuritaires, de nombreux établissements ont adopté des stratégies d’adaptation, telles que la révision de leurs grilles tarifaires en dollars ou en monnaie locale pour attirer une clientèle diversifiée, comprenant tant les touristes étrangers que les résidents locaux à la recherche d’évasions sécuritaires au sein de leur propre pays. En outre, l’accent mis sur la qualité du service et l’expérience clientèle unique continue d’être un facteur différenciant pour ces hôtels, leur permettant de maintenir une certaine attractivité malgré un contexte défavorable.