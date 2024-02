Dans l’émission « Point of View » sur Spot Shot, le Dr Fouad Abou Nader, leader de la Résistance libanaise, a déclaré que les chrétiens ne sont pas menacés et que le problème est la situation économique et financière.

Il a souligné qu’ « aujourd’hui, nous vivons dans la phase la plus dangereuse de l’après-guerre, car les chrétiens ont complètement perdu confiance dans leur patrie, et il est nécessaire que les partis chrétiens et les églises chrétiennes remontent le moral des chrétiens, les poussent à croire en leur pays et dans leurs propres capacités. Chacun est responsable. Les conflits doivent cesser et nous devons travailler à développer l’unité entre nous afin de donner des réponses et des solutions. »

Il a également affirmé que « les partis chrétiens doivent unifier leur vision et fixer des lignes rouges sur tout ce qui touche au caractère sacré de la question et à la libre présence chrétienne au Liban, et tout comme les chrétiens se sont mis d’accord dans le passé et ont élu un président, ils peuvent aujourd’hui également d’accord et de produire un président, mais les dirigeants chrétiens actuels n’ont ni vision ni feuille de route, et ils doivent en revanche œuvrer pour assurer la fermeté du peuple de leur pays dans cette situation de vie difficile. Personne ne peut marginaliser Chrétiens, mais les chrétiens ne doivent pas se marginaliser. »

Il a estimé que la position des partis chrétiens était excellente en ce qui concerne « leur rejet du principe de l’unité des fronts militaires. Le Liban n’est pas responsable de la libération de Jérusalem. La question palestinienne est dans notre cœur et dans nos pensées, mais en Palestine et non au Liban, et le Liban ne peut pas être entraîné seul dans la guerre à un moment où tous les pays arabes ne bougent pas et se contentent de déclarations vides de sens. »

Il a poursuivi : « Le Hezbollah doit comprendre qu’il ne peut pas entraîner les Libanais dans une guerre dont ils ne veulent pas, et je crains que les choses ne dérapent et que la guerre ne s’étende, sachant que le parti peut sans aucun doute diriger des frappes douloureuses contre Israël, et il s’agit de penser à l’intérêt du Liban et non à celui des autres. »

En conclusion, le Dr Fouad Abou Nader a annoncé l’existence d’un Conseil Chrétien pour le Développement et la Coordination, “Il travaille à créer des projets et des solutions aux problèmes immédiats des gens dans lesquels nous vivons afin que les membres de notre société puissent continuer. Il existe également un certain nombre d’institutions qui travailleront pour accorder des prêts financiers, même les plus simples, aux chrétiens comme Al-Qard Al-Hassan le fait pour les chiites.”