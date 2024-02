Donald Trump n’est actuellement ni président ni candidat officiel du Parti républicain pour les élections de 2024, mais son influence sur la scène politique tant nationale qu’internationale est déjà palpable et sans précédent. Sa capacité à modeler les agendas politiques, malgré son absence de la Maison-Blanche, souligne une dynamique unique dans l’histoire politique américaine. Avant même les élections, les candidats à la présidence ont historiquement façonné les agendas domestiques pour favoriser leur élection ou leur future gouvernance. Cependant, l’ampleur de l’impact de Trump dépasse de loin ce que nous avons observé jusqu’à présent, affectant à la fois la politique intérieure et étrangère des États-Unis.

Sur le plan de la politique étrangère, Trump a exercé une influence remarquable, notamment en ce qui concerne l’Ukraine. Il a réussi à rallier ses partisans contre un projet de loi visant à fournir une aide à l’Ukraine et à renforcer les contrôles à la frontière mexicaine, forçant les démocrates à réviser leur proposition. Cette capacité à façonner les décisions politiques met en lumière son emprise sur le Parti républicain et son influence sur la politique étrangère américaine, même sans occuper de fonction officielle.

L’effet de Trump sur la politique étrangère ne se limite pas aux États-Unis; il résonne à travers le monde. Les pays étrangers sont contraints de naviguer dans l’incertitude créée par l’imprévisibilité de Trump, ajustant leurs stratégies en prévision de son éventuelle réélection. Cette situation a engendré une forme de paralysie décisionnelle, où les nations diffèrent les décisions importantes en attendant de voir l’issue des élections américaines de 2024.

Au niveau national, Trump continue d’exercer une influence considérable sur le Parti républicain et sur la législation domestique. Il a prouvé sa capacité à orienter les politiques républicaines, comme en témoigne son intervention dans les discussions sur la fiscalité et l’immigration. Sa stratégie politique vise également à le disculper des accusations liées à l’attaque du Capitole en 2021, soulignant son influence persistante sur le discours politique républicain.

L’influence de Trump ne se limite pas à la politique conventionnelle; elle s’étend aux batailles idéologiques au sein des États-Unis, notamment en ce qui concerne les droits à l’avortement et la nomination des juges à la Cour suprême. Malgré les controverses et les défis juridiques auxquels il fait face, Trump demeure une figure centrale de la politique américaine, capable de mobiliser ses partisans et de façonner l’agenda politique en vue des élections de 2024.