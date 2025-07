Fondant vanille : Mhalabieh glacé, l’escapade gourmande d’été

- Advertisement -

Le Mhalabieh à la vanille se réinvente en flan glacé gourmand, mêlant onctuosité et parfum délicat de gousse de vanille. Installé au frais, il se pare de pistaches croquantes et d’éclats de fruits rouges pour une bouchée légère et pleine de fraîcheur estivale.

Recette

Ingrédients (4 verrines)

500 mL de lait entier

50 g de farine de riz

60 g de sucre semoule

1 gousse de vanille, fendue et grattée

1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger (facultatif)

30 g de pistaches concassées

Préparation

Infuser la vanille Portez le lait à ébullition avec la gousse et les graines de vanille. Laissez infuser 10 min hors du feu. Cuisson du flan Filtrez le lait, remettez-le en casserole, ajoutez sucre et farine de riz en pluie, fouettez.

Cuisez 5–7 min à feu doux jusqu’à ce que la préparation nappe la cuillère. Ajouter la fleur d’oranger Hors du feu, incorporez l’eau de fleur d’oranger. Refroidir Répartissez dans des verrines, laissez tiédir puis réfrigérez 2 h minimum. Finition Parsemez de pistaches et, pour aller plus loin, de quelques framboises fraîches.

Les petits plus

Coulis exotique : accompagnez d’un filet de coulis de fruit de la passion.

: accompagnez d’un filet de coulis de fruit de la passion. Épice surprise : saupoudrez de cardamome moulue pour une note orientale.

: saupoudrez de cardamome moulue pour une note orientale. Texture bonus : ajoutez un peu de tapioca pour un grain subtil.