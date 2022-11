S’exprimant à l’issue de la lecture du message du Président de la République sortant, le général Michel Aoun, devant le parlement, alors que le mandat présidentiel s’est achevé le 31 octobre 2022 à minuit, le président du Courant Patriotique Libre, le député Gébran Bassil a indiqué que cette lettre “visait à éviter un précédent constitutionnel dans lequel le pays pourrait tomber et visait à inciter au Parlement d’élire un président ou de prendre position sur la question”.

Il a aussi accusé le premier ministre désigné Najib Mikati de ne pas souhaiter former un nouveau cabinet, l’accusant d’avoir déclaré “qu’il n’était pas nécessaire de former un gouvernement, et cette affaire constitue un dangereux précédent dans notre constitution,” et il a stipulé la confiance pour la paternité, même si la mission n’a pas pris confiance et a donc décidé de ne pas se former”.

Gébran Bassil souligne que le premier ministre Najib Mikati ne s’est pas retiré, amenant au vide gouvernemental actuel avant de conclure que le Courant Patriotique Libre souhaite à la fois la formation d’un gouvernement et l’élection d’un nouveau président de la république.