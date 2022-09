Suite à un communiqué qui s’est tenu ce matin, l’Association des Banques du Liban a indiqué suspendre sa grève entamée depuis lundi dernier, suite au mouvement des déposants en colères qui ont pris en otage plusieurs succursales.

Selon le communiqué:

“Les banques reprendront leurs activités, à partir de demain, lundi 26/09/2022, via des canaux déterminés par chaque banque pour les opérations des établissements commerciaux, éducatifs, hospitaliers et autres, et via des guichets automatiques pour tous, leur permettant d’effectuer leurs dépôts et retraits. Il permet également de sécuriser les salaires du secteur public après les avoir transférés aux Banques de la Banque du Liban et les salaires du secteur privé domiciliés dans celles-ci. Tout client peut, le cas échéant, contacter l’administration générale de la banque concernée ou son service client afin de répondre dans les meilleurs délais à tout autre besoin urgent de sa part.

On ignore pour le mouvement si le syndicat des employés de banque a également levé son mouvement de grève alors qu’hier, ces derniers estimaient que “leur vie était mise en danger” par les déposants dont les comptes sont gelé depuis novembre 2019.