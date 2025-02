Le Liban face à une dette énergétique de 2 milliards de dollars : une impasse aux lourdes conséquences

- Advertisement -

Le Liban se retrouve une nouvelle fois au bord d’une crise énergétique majeure, alors que sa dette envers les compagnies pétrolières dépasse les 2 milliards de dollars. Cette situation critique met en péril l’approvisionnement en fioul nécessaire au fonctionnement des centrales électriques, menaçant d’aggraver encore plus les coupures de courant qui paralysent déjà le pays.

Les efforts du gouvernement pour assurer une continuité dans les livraisons de carburant se heurtent à des blocages financiers et diplomatiques. Les discussions engagées pour un accord avec l’Irak, qui aurait permis des livraisons de pétrole à crédit, restent au point mort, compromettant une solution qui aurait pu soulager temporairement la crise énergétique.

Une dette colossale qui freine l’approvisionnement en fioul

Depuis plusieurs années, le secteur énergétique libanais fonctionne dans une situation de quasi-faillite. Électricité du Liban (EDL), l’opérateur public, n’a plus les moyens d’acheter le fioul nécessaire au fonctionnement de ses centrales. Les subventions étatiques, qui couvraient autrefois une partie du coût de l’énergie, ont été réduites, rendant l’approvisionnement encore plus difficile.

Avec une dette dépassant désormais les 2 milliards de dollars, les fournisseurs internationaux hésitent à livrer du fioul sans garanties de paiement immédiat. Plusieurs compagnies pétrolières exigent désormais des paiements anticipés, ce que le gouvernement libanais est incapable d’assurer en raison de la crise économique et de l’effondrement des finances publiques.

Cette dette énergétique ne fait qu’aggraver la situation catastrophique de l’électricité au Liban. Actuellement, les centrales ne fonctionnent qu’à une fraction de leur capacité, fournissant seulement quelques heures de courant par jour. Le reste du temps, la population dépend des générateurs privés, une alternative coûteuse qui pèse lourdement sur le budget des ménages.

Les négociations avec l’Irak dans l’impasse

Face à ces difficultés, le gouvernement libanais a tenté de négocier un accord avec l’Irak pour sécuriser des livraisons de pétrole à crédit. L’objectif était de bénéficier d’un approvisionnement régulier sans avoir à effectuer de paiements immédiats, ce qui aurait permis de stabiliser temporairement le secteur énergétique.

Cependant, les discussions sont aujourd’hui bloquées. Les autorités irakiennes, bien qu’ayant montré une certaine ouverture, exigent des garanties financières et diplomatiques avant de conclure un tel accord. De plus, l’Irak, lui-même confronté à des défis économiques internes, ne souhaite pas fournir du pétrole sans contrepartie claire.

L’absence d’un accord avec l’Irak place le Liban dans une position encore plus précaire. Sans solution alternative, le pays risque une aggravation des pénuries de fioul, ce qui pourrait entraîner des coupures d’électricité encore plus longues et un effondrement total du réseau électrique national.

Les conséquences économiques et sociales de la crise énergétique

L’impact de cette crise dépasse largement le secteur de l’électricité. Les entreprises, les hôpitaux et les services publics fonctionnent au ralenti, tandis que les coûts de production explosent, rendant l’économie encore plus fragile. Les hôpitaux, en particulier, sont gravement touchés, certains étant contraints de réduire leurs activités faute d’énergie suffisante pour alimenter leurs équipements médicaux.

Les ménages subissent également des répercussions directes. Avec la hausse des prix du carburant pour les générateurs privés, le coût moyen de l’électricité a doublé en un an, mettant une pression insoutenable sur les familles libanaises déjà éprouvées par la crise économique.

Quelles solutions pour sortir de l’impasse ?

Face à cette crise, le gouvernement dispose de peu d’options viables à court terme. Parmi les solutions envisagées :

Réactiver les négociations avec l’Irak , en cherchant des garanties financières externes pour rassurer Bagdad.

, en cherchant pour rassurer Bagdad. Diversifier les sources d’approvisionnement en fioul , en explorant des partenariats avec d’autres pays producteurs.

, en explorant des partenariats avec d’autres pays producteurs. Accélérer le développement des énergies renouvelables , bien que cela prenne des années avant d’avoir un impact significatif .

, bien que cela prenne . Trouver un accord avec les créanciers pour rééchelonner la dette énergétique et éviter de nouveaux blocages d’approvisionnement.

Cependant, sans un soutien financier externe, ces solutions restent difficiles à mettre en œuvre. Le Liban doit rapidement trouver un moyen de financer son approvisionnement énergétique, sous peine de voir sa situation se détériorer encore davantage dans les mois à venir.