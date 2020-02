Le nombre de passagers à destination du Liban a dramatiquement baissé de 17% pour s’établir à 519 388 personnes au cours du mois de janvier, à comparer avec 606 371 personnes en janvier 2019, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’Information (ANI).

De même, le nombre de vols à destination ou au départ du Liban a baissé de 19%.

La publication de ces chiffres interviennent alors que le Liban est touché par une grave crise économique. Ainsi, plus de 600 restaurants auraient fermé leurs portes entre janvier 2019 et novembre 2019, indique le syndicat des restaurants et hôteliers.

