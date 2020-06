Trois personnes ont été arrêtés par la Sûreté Générale. Ils sont accusés d’appartenance à Daesh et de préparer un attentat visant les forces de l’ordre.

Le communiqué précise que ces derniers, désignés par leurs initiales A.Z., S.Z. et E.K., seraient âgés d’une vingtaine d’années; Ils auraient pour projet de rejoindre les rangs de Daesh en Syrie et en Egypte et auraient déjà suivis des cours concernant la conduite d’opérations terroristes. Ils envisageaient également d’assassiner des membres des forces de l’ordure au Liban.

À ce sujet, ces individus auraient déjà effectué leur allégeance du groupe terroriste – un préalable nécessaire avant un attentant – et encourageaient leurs camarades à les rejoindre.

Cette information intervient alors que les informations faisant état d’un projet d’attentat visant l’aéroport international de Beyrouth ont été confirmées par la Sûreté Générale. Cette attaque aurait eu lieu ce lundi.

Pour l’heure, le Liban reste toujours confronté à d’importantes menaces terroristes et notamment de la part de Daesh. L’organisation terroriste, même si elle a connu de nombreuses défaites au cours des dernières années, reste toujours active avec la présence de cellules dormantes au Liban.