La grève des employés du secteur des télécoms mobiles est suspendue, indique une dépêche de leur syndicat.

Le syndicat remercie le Ministre des télécoms, Talal Hawat, les membres de la Commission parlementaire d’information et de communication et des départements des sociétés Alfa et MTCMtc Touch et espère que les retards pris dans le paiement des cotisations des années précédentes seront également réglées.

Pour rappel, le syndicat des employés du secteur des télécoms avaient annoncé un mouvement de grève de 48 heures faute d’avoir reçu leurs salaires pour le mois de mai.

Ainsi, plusieurs mesures avaient alors été annoncées, comme l’arrêt de l’approvisionnement du marché avec les cartes de recharge par la fermeture des succursales des 2 compagnies. Les équipes techniques avaient cessé de réparer les dysfonctionnements qui pourraient intervenir. Les services de communication vocaux ou encore internet étaient suspendus.