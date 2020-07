Les autorités libanaises indiquent que 14 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus COVID19 à leurs arrivées à l’aéroport international de Beyrouth, les 23 et 24 juillet.

Le 23 juillet, sont arrivés au Liban 13 cas positifs, dont 1 cas positif en provenance du Caire à bord du vol 711 d’Egypt Air et un autre cas à bord du vol 305 de la Middle East Airline, 3 cas en provenance de Bagdad via le vol 323 de la Middle East Airlines et 8 à bord du vol 131 de la compagnie Iraqi Airways.

Le 24 juillets, est arrivé au Liban, un cas positif en provenance de Dubaï via le vol 957 d’Emirates Airlines. Les résultats du 24 juillet sont pour l’heure partiels, souligne le ministère de la santé qui indique que les examens se poursuivent actuellement sur les échantillons qui ont été effectués à l’aéroport.