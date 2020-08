Le ministère de la santé indique que 6 nouveaux de personnes infectées par le coronavirus COVID19 sont arrivées à l’aéroport international de Beyrouth, le 30 juillet.

Le 30 juillet, un cas serait ainsi arrivé de Bagdad à bord du vol 131 d’Iraqi Airways, 3 cas d’Istanbul via le vol 828 de Turkish Airline, un cas du Nigéria via le vol 8912 de la compagnie Ethiopian Airways et un cas en provenance de Djeddah via le vol 362 de la Middle East Airlines.

Le 31 juillet, les examens du premier lot de passagers arrivés à l’aéroport de Beyrouth ne font état d’aucune infection pour l’heure.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.