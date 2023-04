L’Observatoire européen: La décision du Tribunal pénal fédéral est une indication de la direction que prennent les pays avec le dossier Salamé

Publicité

L’Observatoire européen pour l’intégrité au Liban a souligné que la justice libanaise a un rôle à jouer pour tenir les auteurs responsables du plus grand crime contre l’humanité qui a eu lieu au Liban, à savoir la saisie de l’argent des déposants.

L’Observatoire a constaté que le dossier du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, avançait à plein régime à l’étranger. Entre la séance d’enquête à laquelle Salamé était convié à Paris le 16 mai et la délégation européenne composée de magistrats français, allemands et Luxembourg, la demande que Salamé a soumise au Tribunal Pénal Fédéral pour obtenir un dossier d’instruction, et c’est une indication de la direction dans laquelle le dossier évolue à l’étranger vers la condamnation du Gouverneur de la Banque du Liban pour le délit de détournement de fonds et d’argent blanchiment.

L’Observatoire a appelé la justice libanaise à ne pas tomber dans le “piège” de protéger Salamé pour justifier de ne pas assister à la séance d’enquête du 16 mai à Paris.

المرصد الاوروبي: قرار المحكمة الفدرالية الجزائية مؤشر للاتجاه الذي تسير به الدول بملف سلامة

شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على أن للقضاء للبناني دور يجب أن يلعبه في محاسبة المرتكبين في أكبر جريمة ضد الانسانية حصلت في لبنان الا وهي حجز أموال المودعين.

ورأى المرصد أن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسير في الخارج على قدم وساق، فبين جلسة التحقيق المدعو اليها سلامة في باريس في 16 أيار والوفد الاوروبي المؤلف من قضاة من فرنسا، المانيا واللوكسمبورغ أتى رد الطلب الذي تقدم به سلامة الى المحكمة الفدرالية الجزائية للحصول على أوراق التحقيقات وهذا مؤشر على الاتجاه الذي يسير به الملف في الخارج نحو إدانة حاكم مصرف لبنان في جرم الاختلاس وتبييض الاموال.

ودعا المرصد القضاء اللبناني الى عدم الوقوع في “فخ” حماية سلامة لتبرير عدم حضور جلسة التحقيق في 16 أيار في باريس.

