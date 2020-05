Samsung annonce le nouvel ajout à la gamme de smartphones 5G: Galaxy A71 5G et Galaxy A51 5G

Doté de quatre caméras, d’une batterie longue durée et d’un écran Infinity-O immersif

Séoul, Corée du Sud – 11 Mai 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé les nouveaux smartphones Galaxy A71 5G et Galaxy A51 5G, ajoutant la connectivité 5G et des innovations essentielles améliorées à la célèbre famille Galaxy A. Doté des dernières fonctionnalités de pointe de l’industrie, notamment un superbe écran Infinity-O, une caméra quadruple, une batterie longue durée et une connectivité via la 5G, les A71 5G et A51 5G sont conçues pour créer des expériences mobiles accessibles et passionnantes chaque jour.

« Notre ambition avec le portefeuille de la série Galaxy A est de fournir des innovations indispensables et des expériences puissantes, à une gamme de prix variée mais sans compromettre les fonctionnalités », a déclaré YeonJeong Kim, vice-président, chef du groupe des communications mobiles du groupe Innovative Product Planning Group chez Samsung Electronics. “Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui la prochaine étape de notre voyage avec le Galaxy A71 5G et le Galaxy A51 5G. Ces appareils sont conçus pour l’ère de la 5G et font partie de notre engagement continu à fournir une connectivité de nouvelle génération à un plus grand nombre de personnes, en intégrant la 5G à notre portefeuille diversifié de smartphones, à des prix plus accessibles. »

Divertissement sans limites

Les Galaxy A71 5G et A51 5G vous connectent à l’action en un instant avec une diffusion et un téléchargement ultra-rapides alimentés par la 5G sans retard frustrant. Que vous jouiez à votre jeu mobile préféré lors de vos déplacements ou que vous enregistriez un concert en définition 4K dynamique pour le partager en direct avec vos amis, profitez de performances optimales à chaque fois.

Offrez une clarté cinématographique à portée de main avec l’écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces de l’A51 5G. Et pour ceux qui ont besoin de plus d’espace pour regarder votre émission préférée ou obtenir un avantage dans votre jeu, l’A71 5G offre un écran Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces. Tirez encore plus parti de vos jeux mobiles préférés avec le Game Booster optimisé par l’IA, qui maintient des performances optimales pendant que vous êtes au milieu de l’action. Les deux appareils sont livrés avec une batterie longue durée de 4500 mAh et une capacité de charge rapide vous permet désormais de passer plus de temps à jouer, faire défiler et partager et moins de temps à charger.

Les Galaxy A71 5G et A51 5G vous permettent de télécharger dans une connectivité réseau ultra-rapide et offrent une passerelle vers des expériences mobiles incroyables, y compris la diffusion en direct, le partage et les jeux à faible latence. Les Galaxy A71 5G et A51 5G sont sécurisés par Samsung Knox, une sécurité de niveau défense de Samsung, garantissant que votre appareil est protégé et que votre expérience connectée est sécurisée et sécurisée.

Capturez et partagez, dans l’instant

Les puissants quads caméras et les innovations photographiques intelligentes des Galaxy A71 5G et A51 5G rendent la capture et le partage d’images et de vidéos dynamiques plus rapides et plus faciles que jamais. L’appareil photo principal de 64MP de l’A71 5G et l’appareil photo principal de 48MP de l’A51 5G, ainsi que l’appareil photo ultra large de 12MP peuvent prendre des images panoramiques tandis que l’appareil photo macro 5MP et l’appareil photo de profondeur 5MP capturent les détails complexes des objets en gros plan, ajoutant un effet de flou d’arrière-plan d’aspect professionnel autour l’objet.

Filmez et partagez des vidéos en direct de haute qualité avec les vidéos Super Steady du Galaxy A71 5G et A51 5G, qui stabilisent automatiquement le métrage pour vous, créant une vidéo fluide et professionnelle, peu importe ce que vous filmez ou où que vous soyez. Et avec 128 Go de stockage interne et 6 Go / 8 Go de RAM, ainsi que la prise en charge Micro SD jusqu’à 1 To, vous pourrez capturer et enregistrer des vidéos et des photos sans vous soucier de manquer d’espace de stockage.

Les Galaxy A71 5G et A51 5G sont dotés d’un design élégant pour une prise en main confortable et une finition brillante de qualité supérieure. Chaque appareil est également disponible dans une gamme de nouvelles teintes pastel. L’A71 5G est disponible en Prism Cube Noir, Prism Cube Argent et Prism Cube Bleu tandis que l’A51 5G est disponible en Prism Cube Noire, Prism Cube Blanc et Prism Cube Rose. Les deux appareils bénéficient de l’écosystème complet d’applications et de services intelligents de Samsung, notamment Bixby (Vision, Mode objectif, Routines), Samsung Pay[1] et Samsung Health.

Pour plus d’informations sur le Galaxy A71 5G et le Galaxy A51 5G, visitez: www.samsungmobilepress.com,news.samsung.com/galaxy, https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-a-series/

Spécifications des Galaxy A71 5G et Galaxy A51 5G [2]

Galaxy A51 5G Galaxy A71 5G Affichage[3] 6.5-inch FHD+ Super AMOLEDInfinity-O Display(1080X2400) 6.7-inch FHD+ Super AMOLED PlusInfinity-O Display(1080X2400) Caméra Arrière Caméra Quad– Principale: 48MP, F2.0– Ultra Wide: 12MP, F2.2– Profondeur: 5MP, F2.2– Macro: 5MP, F2.4 Caméra Quad– Principale: 64MP, F1.8– Ultra Wide: 12MP, F2.2– Profondeur: 5MP, F2.2– Macro: 5MP, F2.4 Avant 32MP, F2.2 32MP, F2.2 Corps 73.6 x 158.9 x 8.7mm187g 75.5 x 162.5 x 8.1mm185g AP Octa Core(Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz) Octa Core(Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz) Memoire[4] 6GB/8GB RAM128GB Stockage interneMicro SD slot (up to 1TB) 6GB/8GB RAM128GB Stockage interneMicro SD slot (up to 1TB) Batterie[5] 4,500mAh (typique)15W Charge rapide adaptative 4,500mAh (typique)25W Charge ultra rapide BiométriqueAuthentifications Empreinte digitale à l’écran Empreinte digitale à l’écran Couleurs[6] Prism Cube NoirePrism Cube BlancPrism Cube Rose Prism Cube NoirePrism Cube ArgentPrism Cube Bleu

###

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

Site Web: www.samsung.com/levant

Facebook: @SamsungLiban

Instagram: @SamsungLevant

[1] La disponibilité du service Samsung Pay peut varier selon les pays.

[2] Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur les produits fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

[3] Écran mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de la découpe de la caméra.

[4] La RAM disponible peut varier selon le pays et la région.

[5] Typical value tested under third party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 4,370mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors.

[6] La disponibilité peut varier selon les pays.