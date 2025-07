Syrie – Israël : les impasses d’une diplomatie sous tension

- Advertisement -

Des négociations indirectes sans avancée

Les relations entre la Syrie et Israël demeurent gelées malgré l’existence de négociations indirectes menées sous l’égide de la Russie et des Nations Unies. Ces pourparlers, tenus à huis clos dans des capitales étrangères, n’ont jusqu’à présent abouti à aucun accord formel. Leur existence même, confirmée par plusieurs sources diplomatiques, reflète la complexité du dossier, qui oppose deux visions diamétralement opposées du statu quo géopolitique dans la région.

D’un côté, Damas pose comme condition préalable à tout accord un désengagement total des forces israéliennes du plateau du Golan, territoire occupé depuis 1967 et annexé unilatéralement par Israël en 1981, une annexion non reconnue par la communauté internationale. La Syrie considère le Golan comme une partie intégrante de son territoire national et refuse toute concession sur ce point.

De l’autre côté, Israël insiste sur la nécessité de garanties sécuritaires solides, notamment en ce qui concerne la présence de milices pro-iraniennes à proximité de ses frontières. Tel Aviv redoute que tout retrait du Golan ne laisse un vide sécuritaire susceptible d’être comblé par des forces hostiles, en particulier le Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran. Cette exigence conditionne toute évolution de sa position diplomatique.

Le blocage réside donc dans une opposition frontale entre la souveraineté revendiquée par Damas et les impératifs sécuritaires avancés par Israël. Les discussions tenues par les médiateurs russes et onusiens n’ont permis que d’acter les divergences, sans définir de mécanisme de compromis.

Une normalisation en coulisses, freinée par les exigences de terrain

Malgré ces positions irréconciliables en surface, des diplomates arabes évoquent en coulisses la possibilité d’un accord de normalisation, inspiré des dynamiques enclenchées dans le cadre des accords d’Abraham. Plusieurs chancelleries arabes, soucieuses de stabiliser le Levant et de réintégrer la Syrie dans certaines enceintes régionales, chercheraient à promouvoir une forme de rapprochement pragmatique entre Damas et Tel Aviv.

Ces tentatives se heurtent cependant à une réalité politique immuable : ni le président syrien ni le gouvernement israélien actuel n’ont le capital politique nécessaire pour faire accepter à leurs opinions publiques respectives une concession sur les questions fondamentales. Toute forme d’accord impliquerait nécessairement un compromis sur le Golan, sujet hautement symbolique, ou une acceptation tacite de la présence militaire de l’un ou l’autre dans des zones contestées.

À cela s’ajoute une dynamique régionale instable, marquée par les tensions entre l’Iran et Israël, les crises au Liban, et les recompositions stratégiques en Irak. Dans un tel environnement, toute tentative de normalisation entre Damas et Tel Aviv risque de susciter la méfiance des alliés traditionnels des deux camps, en particulier dans les sphères sécuritaires.

Des analystes estiment également que les puissances médiatrices, bien qu’actives, manquent d’un levier suffisant pour imposer des concessions. La Russie, concentrée sur d’autres priorités stratégiques, ne dispose plus du poids diplomatique qu’elle avait dans les premières années du conflit syrien. Quant aux Nations Unies, leur rôle est limité par la fragmentation du Conseil de sécurité sur les dossiers du Proche-Orient.

Le Golan, une ligne rouge pour les deux camps

Le plateau du Golan cristallise les tensions entre les deux États. Pour la Syrie, son occupation constitue une violation flagrante du droit international. Le discours officiel syrien répète inlassablement que le Golan est non négociable, et que sa restitution constitue une condition sine qua non pour toute discussion sérieuse. Cette position est partagée par l’ensemble des forces politiques syriennes, y compris celles critiques à l’égard du pouvoir en place.

Pour Israël, le Golan est perçu comme une barrière stratégique indispensable à sa sécurité. La militarisation de cette zone s’est accrue ces dernières années, avec le déploiement de systèmes de surveillance avancés, des positions de tir renforcées, et la présence permanente de contingents blindés. La topographie du plateau offre un avantage militaire majeur à Israël, qui entend le conserver en cas de conflit avec des forces pro-iraniennes basées en Syrie.

Le gouvernement israélien redoute par ailleurs qu’un retrait, même partiel, soit perçu comme une faiblesse dans le contexte régional actuel. Toute avancée diplomatique supposerait une désescalade parallèle des tensions avec l’Iran, un scénario que Tel Aviv juge irréaliste à court terme. Cette perception explique en partie l’absence de flexibilité des négociateurs israéliens dans les discussions indirectes.

Certains diplomates soulignent néanmoins que le maintien du statu quo comporte lui aussi des risques. Les incidents sporadiques à la frontière, les survols de drones, et les échanges de tirs entre forces israéliennes et milices alliées à Damas constituent autant de foyers d’instabilité susceptibles de dégénérer. L’absence d’accord durable rend impossible la mise en place de mécanismes de prévention des escalades.

L’impact des médiateurs internationaux : des rôles limités

Les négociations en cours sont menées avec l’implication de médiateurs internationaux, en particulier la Russie et les Nations Unies. La Russie, alliée stratégique de la Syrie, cherche à consolider un minimum de stabilité régionale pour garantir ses intérêts militaires et économiques dans la région. Elle a tenté de faciliter des échanges indirects entre les parties, mais son influence est affaiblie par sa réorientation stratégique vers d’autres zones de conflit.

Les Nations Unies, de leur côté, tentent de maintenir une dynamique diplomatique minimale, mais sont confrontées à des contraintes multiples. Leur rôle est perçu avec scepticisme par Israël, qui reproche à l’organisation une approche déséquilibrée des dossiers sécuritaires. Côté syrien, les Nations Unies sont accusées de manquer de réactivité et de moyens concrets.

D’autres acteurs, comme les Émirats arabes unis ou l’Égypte, tentent ponctuellement de jouer un rôle de facilitateur. Mais ces initiatives restent limitées à des consultations informelles ou à des discussions bilatérales sans portée institutionnelle. Le poids réel de ces médiations dépendrait d’une convergence plus large au sein de la Ligue arabe, ce qui semble difficile à envisager dans le contexte actuel de division.

En résumé, les médiateurs ne manquent pas, mais aucun d’eux ne dispose à ce jour des leviers politiques et économiques capables d’imposer une trajectoire de compromis. La paralysie diplomatique résulte donc autant du rapport de force sur le terrain que de l’affaiblissement du cadre multilatéral de négociation.