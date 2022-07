￼Béchir Gemayel : un livre pour le quarantième anniversaire

Le 14 septembre 1982, Béchir Gemayel est assassiné, avec 23 de ses compagnons, dans un attentat à la bombe perpétré au cœur du Beyrouth chrétien.

Quelques semaines plus tôt, le 23 août, il avait été élu à la présidence de la République libanaise.

A l’occasion de ce double anniversaire deux français ont choisi de lui consacrer une biographie, courte mais dense et richement illustrée.

Homme d’action et chef politique audacieux, Béchir Gemayel était aussi animé d’une foi profonde. Imprégné de culture occidentale, il possédait un discernement très fin des enjeux locaux et internationaux. Certaines de ses analyses résonnent, aujourd’hui encore, comme si elles avaient été formulées avant-hier.

Les discours, largement cités dans le livre, de celui qui rêvait de « construire le Liban de l’an 2000 » sont, en effet, saisissants d’actualité, quarante ans après sa mort.

Particulièrement émouvant est le témoignage du père Joseph Mouannès, qui campe, avec toute la profondeur qu’on lui connait, le destin hors du commun du chef chrétien et le personnage de tragédie que fut Béchir Gemayel

Le livre écrit par Yann Baly et Emmanuel Pezé aux éditions Pardès raconte tout cela.

Les deux auteurs ont découvert le Liban, l’homme et la figure de Béchir Gemayel à une époque et en des circonstances différentes. Ce regard croisé fait toute la richesse de ce livre, fruit d’un important travail d’investigation, de recherche et d’entretiens menés avec ceux qui ont connu Béchir Gemayel.

Yann Baly et Emmanuel Pezé, Béchir Gemayel, coll. « Qui suis-je ? », éd. Pardès, mai 2022. 128 pages, nombreuses illustrations. (ISBN 9782867145919)