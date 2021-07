488 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus ces dernières 24 heures, indique le ministère de la santé. 1 décès est également à déplorer.

Selon le dernier bilan, le ratio de tests positifs continue à fortement augmenter, tout comme le nombre de personnes hospitalisées. Désormais, l’apparition d’une nouvelle vague semble de plus en plus probable, confirment les chiffres. La situation pourrait ainsi devenir critique dès la première moitié du mois d’août alors que des sources hospitalières recommandent un nouveau confinement et l’élargissement de la liste de quarantaine à de nouveaux pays en ce qui concerne les arrivées au Liban.

Des vaccinations “exceptionnelles” pour des cas tout aussi exceptionnels

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère de la Santé publique a également annoncé avoir mis à disposition des formulaires à remplir selon des cas spécifiques. Les personnes en faisant la demande pourraient être ainsi vaccinés d’ici 48 heures.

Cette procédure pourrait être prise en charge pour

Les personnes nécessitant d’être vaccinés pour des raisons de santé hors tranches d’âge actuelles au lien suivant: https://ee.kobotoolbox.org/x/o2wz8tMP

Les personnes qui devraient décaler leurs vaccinations en raison d’un déplacement à l’étranger: https://ee .kobotoolbox.org/x/tFyEYLqL

Les personnes qui doivent effectuer une tâche médicale au lien suivant: https://ee.kobotoolbox.org/x/b6gnizFj

Les personnes devant recevoir une deuxième dose de vaccin après avoir été vaccinés à l’étranger: https://ee.kobotoolbox.org/x/FHf9wlzP

Les personnes qui bénéficient d’un travail à l’étranger et qui souhaitent être vacciné avant de s’y rendre: https://ee.kobotoolbox.org/x/sAOBY3ni

Et enfin les personnes inscrites pour suivre une scolarité à l’étranger et qui souhaitent également être vaccinés: https://ee.kobotoolbox.org/ x/ wT4d981i

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 550 492 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



488 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 439 cas. 49 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 544 029 cas locaux et de 6 463 cas en provenance de l’étranger.



1 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 884 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 3.4 %.

149 personnes sont hospitalisées et 63 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 15 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 5 335 personnes ont été vaccinées une première fois et 22 672 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 114 283 personnes ont reçu une première dose et 707 022 personnes ont reçu les 2 doses.

