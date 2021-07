Cher voisine, imagine l’inimaginable, sinon tu ne comprendras pas mon désarroi! Imagine un instant que les émirs et rois musulmans veulent imposer au président Macron de nommer pour notre pays la France un premier ministre musulman, qu’ Israël souhaite qu’un juif français occupe le poste de ministre des finances et que les américains veulent un chrétien protestant comme ministre des armées. Et pendant ce temps, le pape met son véto sur toutes les candidatures non chrétiennes catholiques et appelle les français au soulèvement.

Imagine aussi, cerise sur le gâteau, que pour se faire assister dans ses décisions, le président pète le plomb et nomme un consultant italien de la mafia sicilienne pour lui proposer une liste des candidats “fiables”.

Imagine ce fiasco où les français ne sont plus maîtres chez eux et ont perdu l’intelligence et l’habileté à contrôler leur destin, leur pain et leur vin.

J’imagine la réaction des français, ils s’insurgent immédiatement contre cette ingérence étrangère qui veut décider pour tout un pays ce qui est bon ou mauvais pour lui.

Chère voisine l’imaginable est une réalité dans mon pays libanais, une réalité qui dure depuis la nuit du temps avec un constat incroyable mais vrai, les libanais ne savent pas s’insurger contre les intrus, mais plutôt se diviser, les uns se sont rangés du côtés des émirs et rois arabes, les autres ont soutenu le consultant mafieux, d’autres ont penché pour Israël, l’USA ou la France , d’autres se sont emmurés dans le silence et d’autres ont préféré quitter et partir…….

Le Liban et les libanais mériteront de vivre mieux que cet enfer imposé par la mafia locale et internationale.Vivement la délivrance, vivement la paix civile dans un Liban débarassé de ces vauriens et de ses vendus

