Ambassades à l’arrêt : quand les diplomates libanais manquent de directives

Alors que les crises régionales s’intensifient et que les forums multilatéraux se multiplient, la diplomatie libanaise semble en sommeil. Les ambassades, pourtant historiquement actives dans la représentation du pays, fonctionnent de plus en plus en autonomie, privées de directives et d’instructions politiques claires. Cette réalité, largement décrite dans les journaux du 25 avril 2025, révèle une désorganisation institutionnelle structurelle et un effacement progressif du Liban sur la scène internationale.

Une diplomatie désorientée

Des diplomates libanais en poste à l’étranger, cités dans Al Liwa’ (25 avril 2025), font part de leur désarroi face à l’absence de lignes directrices provenant du ministère des Affaires étrangères. Selon leurs témoignages, ils sont souvent contraints de s’abstenir lors de votes cruciaux ou de se limiter à des interventions purement protocolaires, en l’absence de toute position officielle. « Nous participons, mais sans mandat clair », confie l’un d’eux, résumant l’isolement décisionnel dans lequel les représentations libanaises opèrent.

Cette situation a des conséquences concrètes. Le Liban perd en visibilité dans les enceintes internationales. Il est écarté de certaines commissions techniques, se marginalise dans les prises de décision stratégiques et n’est plus sollicité pour des négociations régionales sur des sujets qui le concernent directement, comme les réfugiés, la sécurité en Méditerranée ou les frontières maritimes.

L’impact d’une fragmentation politique

L’origine de cette paralysie diplomatique est à chercher dans les dysfonctionnements structurels du pouvoir libanais. Le ministère des Affaires étrangères, en principe responsable de la coordination diplomatique, est souvent dirigé par des ministres issus de compromis politiques, sans réelle autorité décisionnelle. Dans ce contexte, les instructions sont rares, souvent ambiguës, et parfois contradictoires.

Comme le souligne Al Akhbar (25 avril 2025), les ambassades fonctionnent souvent en silos, sans concertation ni supervision. Les réunions de coordination, autrefois régulières, sont devenues exceptionnelles. Certaines représentations étrangères développent des discours différents, voire opposés, sur des dossiers aussi cruciaux que la question palestinienne ou les différends maritimes avec Israël et Chypre.

Les conséquences sont notables : affaiblissement de la position du Liban dans les négociations, perte d’unité dans les discours internationaux, et fragilisation de son image de partenaire fiable. Ce repli stratégique s’accompagne d’une perte d’influence dans les institutions multilatérales, y compris celles où le Liban jouissait historiquement d’une certaine stature.

Marginalisation et absence d’engagement politique

Cette diplomatie flottante se traduit également par une perte de crédibilité. Nahar (25 avril 2025) souligne que le Liban n’est plus consulté dans les grandes manœuvres diplomatiques, que ce soit sur la Syrie, la crise énergétique ou les nouveaux accords de sécurité dans la région. Il est absent non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement : il ne formule plus de doctrine, ni de priorité diplomatique claire.

Même lors de la participation du Liban aux réunions du FMI à Washington, les 23 et 24 avril, relayée par Al Joumhouriyat (25 avril 2025), la présence diplomatique s’est limitée à la présentation d’une réforme économique – celle du secret bancaire – sans prise de position géopolitique. Cette diplomatie économique de circonstance remplace progressivement une politique étrangère articulée autour de principes, de réseaux et de partenariats stratégiques.

Ce choix de se concentrer uniquement sur les aspects financiers est compréhensible dans un contexte de crise économique aiguë. Mais il renforce l’idée que le Liban n’est plus un acteur diplomatique régional, ni un médiateur, ni même un interlocuteur structurant dans les discussions multilatérales.

Quelles solutions pour une diplomatie active ?

Le redressement de la diplomatie libanaise passe par plusieurs étapes. D’abord, il est indispensable de réinstaurer une coordination centrale effective. Cela suppose une clarification constitutionnelle des responsabilités entre le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Sans leadership clair, aucune doctrine diplomatique ne peut émerger.

Ensuite, il est nécessaire de redonner un rôle consultatif aux ambassades, en les associant à la définition des priorités nationales. Une conférence annuelle des chefs de mission pourrait servir de cadre à l’élaboration d’une feuille de route diplomatique. Ce modèle existe dans plusieurs pays à structures politiques complexes, comme l’Espagne ou la Belgique.

Enfin, des partenaires internationaux pourraient être sollicités pour fournir une assistance technique à la modernisation du ministère des Affaires étrangères. La formation continue des diplomates, la digitalisation des procédures et la refonte des services d’analyse géopolitique sont autant de leviers pour une diplomatie efficace.

Mais ces solutions techniques resteront vaines sans volonté politique. Tant que la diplomatie libanaise sera considérée comme une variable d’ajustement au sein d’un système clientéliste, elle ne pourra jouer son rôle. Et tant que les ambassades seront privées de directives, le Liban continuera de s’éteindre sur la scène internationale.