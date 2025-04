Comment est élu un pape ? Le déroulé précis du conclave

- Advertisement -

La mort du pape François marque non seulement la fin d’un pontificat, mais aussi le début d’un processus codifié de succession. Depuis des siècles, l’Église catholique suit un protocole rigoureux pour élire le successeur de Pierre. C’est un mélange de tradition, de règles canoniques et de rites hautement symboliques. Voici comment se déroule l’élection du futur pape.

1. Convocation du conclave

Le processus de désignation commence 15 à 20 jours après le décès du pape. Ce délai permet d’organiser les obsèques, d’accueillir les cardinaux et de tenir les congrégations générales de préparation.

C’est le doyen du Collège des cardinaux qui convoque formellement le conclave. Cette réunion des cardinaux électeurs a lieu au Vatican, et plus précisément dans la chapelle Sixtine.

2. Congrégations générales préparatoires

Avant le conclave, les cardinaux, qu’ils soient électeurs (moins de 80 ans) ou non, tiennent plusieurs réunions à huis clos appelées congrégations générales. Ils y discutent des enjeux de l’Église, partagent leurs diagnostics, et esquissent le profil du futur pape.

Ces congrégations permettent aussi de prendre des décisions logistiques, comme fixer la date exacte d’entrée en conclave, organiser la sécurité, et gérer les communications.

3. Début du conclave

Le conclave débute avec une messe solennelle, dite Pro Eligendo Pontifice, puis les cardinaux électeurs se rendent en procession jusqu’à la chapelle Sixtine. Dès cet instant, ils sont cloîtrés, sans contact avec l’extérieur. Toute communication est strictement interdite.

Le mot conclave signifie littéralement « avec clé ». Cette fermeture vise à garantir la liberté du vote et l’indépendance de l’élection face à toute pression extérieure.

4. Les scrutins

Le vote commence dès le lendemain de l’entrée en conclave. Chaque jour, les cardinaux peuvent procéder jusqu’à quatre tours de scrutin (deux le matin, deux l’après-midi). Le bulletin est manuscrit, et chaque cardinal écrit le nom de son choix avant de le déposer dans une urne devant l’autel.

Pour être élu, un candidat doit recueillir les deux tiers des voix. Si le seuil n’est pas atteint, les votes reprennent. L’identité des candidats n’est jamais annoncée publiquement, mais les spéculations vont bon train en coulisses.

5. La fumée blanche

À l’issue de chaque session de vote, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécialement installé dans la chapelle Sixtine. Si aucun pape n’a été élu, une fumée noire (fumée fumata nera) est émise. En revanche, lorsqu’un cardinal obtient les deux tiers requis, les bulletins sont brûlés avec un additif qui produit une fumée blanche (fumata bianca).

C’est le signal tant attendu par le monde entier : un nouveau pape vient d’être élu.

6. Acceptation et choix du nom

Après l’élection, le doyen demande au cardinal élu : « Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ? »S’il accepte, il choisit son nom de règne (Jean-Paul, Benoît, François, etc.).

Il est ensuite vêtu de la soutane blanche et conduit dans une pièce adjacente appelée Chambre des Larmes, où il se recueille avant d’apparaître au balcon.

7. Annonce au monde : Habemus Papam

Peu après, le cardinal protodiacre annonce la célèbre formule “Habemus Papam” (“Nous avons un pape”) depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau pontife apparaît alors pour la première fois devant les fidèles réunis sur la place, bénissant la foule en silence.

Ce moment est l’un des plus suivis au monde, retransmis en direct sur tous les continents.

Une tradition qui perdure

Malgré les évolutions technologiques et médiatiques, l’élection papale reste l’un des rituels les plus inchangés au monde. Elle combine discrétion absolue, mystique chrétienne, et un intense débat spirituel et politique à huis clos.

Dans les jours à venir, les regards du monde entier seront tournés vers la chapelle Sixtine. Le conclave à venir s’annonce décisif pour l’avenir de l’Église dans un contexte international tendu.