Déjà confrontés pour certains à certains soucis financiers en raison du contrôle des capitaux imposés par l’Association des Banques du Liban, les étudiants libanais pourraient prochainement bénéficier d’aides financières, indique une annonce de l’Ambassade du Liban en France. Cette aide serait placée sous l’égide de la Chambre de Commerce Franco-Libanaise, une plateforme d’aide financière a été créée pour soutenir les étudiants libanais en situation de précarité.

Ainsi, selon le communiqué, des aides financières – financées suite à des initiatives de donateurs privés – seront accordées sur la base de critères sociaux aux étudiants qui rencontrent des difficultés matérielles à poursuivre leurs études supérieures en France.

Pour cela, il faudra joindre à la demande, un CV, une lettre de motivation faisant mention de votre projet professionnel et de votre situation sociale (situation des parents, revenus, charges, accès à d’autres bourses ou subventions comme les APL, etc.) et les justificatifs officiels comme une photocopie de votre carte d’étudiant, une quittance de loyer et relevé de compte bancaire depuis le 01/01/2020.

Si vous souhaitez en bénéficier, merci d’envoyer votre demande par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Les dossiers complets seront étudiés par un comité composé de représentants de l’ambassade du Liban et du consulat général du Liban à Marseille, de la Chambre de commerce franco-libanaise, d’une association d’étudiants et d’avocats.