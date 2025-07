Jazar bil Laban : les carottes au yaourt à la libanaise

- Advertisement -

Saviez-vous que la simplicité peut être la plus grande des séductions ? Avec Jazar bil Laban, la salade de carottes au yaourt, le Liban offre un plat frais, vitaminé et réconfortant. La douceur du yaourt s’allie à la fraîcheur des carottes bio, relevée d’une pointe d’ail et de citron – un délice léger pour vos pauses estivales.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

400 g de carottes (environ 4 moyennes), pelées et râpées

250 g de yaourt grec (ou labneh fluide)

1 gousse d’ail, finement hachée

Le jus d’1 demi-citron

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 c. à soupe de menthe fraîche ciselée (ou coriandre)

Sel fin, poivre du moulin

Préparation

Préparer les carottes Râpez finement les carottes à la mandoline ou au gros trou d’une rape. Réservez dans un saladier. Assaisonner le yaourt Mélangez yaourt, ail, jus de citron, huile d’olive, sel et poivre. Goûtez et rectifiez acidité ou sel. Assembler et reposer Versez la sauce au yaourt sur les carottes, mélangez délicatement pour enrober les filaments.

Incorporez la menthe, filmez et laissez reposer 30 min au frais pour que les saveurs se développent. Service Servez bien frais, en entrée ou en accompagnement d’un grillé.

Les petits plus

Texture pistache : parsemez de pistaches concassées

: parsemez de pistaches concassées Zeste en peps : ajoutez un demi-zeste de citron non traité

: ajoutez un demi-zeste de citron non traité Version épicée : saupoudrez d’un soupçon de piment d’Alep

: saupoudrez d’un soupçon de piment d’Alep Garniture printanière : mélangez quelques radis roses tranchés finement