Abordant la situation actuelle au Liban dont le gouvernement vient de demander, la semaine dernière, une aide de 10 milliards de dollars après avoir présenté un plan de sauvetage de son économie confrontée à la pire crise de son histoire, le porte-parole du Fonds Monétaire International a estimé que ce plan constitue une étape importante.

Cette intervention fait suite à un entretien téléphonique plus tôt dans la semaine avec le Premier Ministre Hassan Diab avec la directrice du Fonds Monétaire International Kristalina Georgieva qui avait qualifié les discussions préliminaires avec les autorités libanaises de fructueuses.

Gerry Rice estime ainsi que le plan identifie les secteurs clés qui nécessitent des réformes économiques pour restaurer une dette publique à des hauteurs soutenables et à améliorer la vie de la population. Il indique qu’une équipe du Fonds Monétaire International devrait mener à partir de la semaine prochaine une série de discussions avec les autorités libanaises visant à détailler les mesures qui devront être adoptées.

Pour rappel, le plan de sauvetage présenté par le gouvernement Hassan Diab prévoit, outre des réformes économiques, monétaires et fiscales, un appel à l’aide internationale. Le Ministre des Finances Ghazi Wazni a estimé à plus de 20 milliards de dollars, la somme nécessaire pour le Liban d’ici 5 ans alors que plus de 60% de la population libanaise vivrait actuellement sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 6 dollars par jour et qu’une récession économique de 12% pourrait toucher le pays des cèdres en 2020.

Le plan prévoit, outre une restructuration de l’importante dette publique qui atteindrait 92 milliards de dollars, à comparer à un PIB inférieur désormais à 50 milliards de dollars, une restructuration à la fois de la Banque du Liban et des banques privées dont les pertes cumulées dépasseraient 100 milliards de dollars.