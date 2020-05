Le Ministère de la santé a annoncé qu’un nouveau décès serait à déplorer et que 12 nouveaux cas de personnes infectées par le coronavirus COVID-19 ont été diagnostiqués, portant le bilan actuel à 796 cas, 223 guérisons et 26 morts.

Sur les 12 nouveaux cas, 6 seraient d’origine locale.

Le ministère de la santé annonce par ailleurs la réouverture des garderies le 11 mai prochain. Il s’agira d’abord de préparer les lieux afin d’éviter toute contamination des enfants qui ne pourront en bénéficier qu’à partir de juin prochain. Les autorités libanaises ont ainsi mis en place des procédures à suivre disponibles sur le site internet du ministère.

Les crèches seront également soumises à une surveillance sur le terrain via des visites impromptues visant assurer l’application de toutes les conditions et directives et le maintien de la sécurité des enfants.

Au niveau statistique, ce 8 mai

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 1.77% des cas seraient âgés de moins de 10 ans

7.96% de 10 à 19 ans

25.28% de 20 à 29 ans

14.66% de 30 à 39 ans

14.29% de 40 à 49 ans

14.79% de 50 à 59 ans

9.1% de 60 à 69 ans

7.46% de 70 à 79 ans

et 4.68% de plus de 80 ans



54% des cas seraient des hommes et 46% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 26.69% seraient symptomatiques, 65.26% montreraient des symptômes légers et 8.07% seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 52% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 29% (+4) suite à des déplacements à l’étranger, 14% toujours sous investigation et 4% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Le Metn compte 153 cas (+3 par rapport à hier)

Beyrouth compte 127 cas

le Kesrouan compte 87 cas (+1 par rapport à hier)

Bcharré compte 72 cas

le caza de Baabda compte 69 cas

le caza de Jbeil compte 50 cas

Zghorta compte 44 cas

Le caza du Akkar compte 33 cas (+4 par rapport à hier)

Batroun compte 20 cas

Le Chouf reste inchangé avec 19 cas au total

Le caza d'Aley compte 19 cas (+1 par rapport à hier)

Tripoli compte 17 cas (+1 par rapport à hier)

Denniyeh compte 17 cas



Tyr compte 14 cas

Saïda compte 13 cas

Baalbeck compte 11 cas

Le Koura compte 8 cas



Zahlé compte 5 cas (+1 par rapport à hier)

Bint Jbail compte 4 cas

Nabatiyeh compte 4 cas (+1 par rapport à hier)

3 cas feraient actuellement l'objet d'enquêtes

Jezzine compte 2 cas

Marjayoun compte 2 cas

et le Hermel compte 1 cas